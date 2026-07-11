Atletico Madrid Acquista l’Ex Lecce Hjulmand: Il Centrocampista Passa dallo Sporting per 40 Milioni

Un passo di quelli che cambiano il ritmo di una squadra: un mediano cresciuto tra Lecce e Lisbona approda a Madrid per imporsi nel cuore del gioco. Un trasferimento concreto, una scelta di stile. E una promessa implicita: più personalità in mezzo al campo.

A volte un nome basta a evocare un modo di stare in campo

Con Morten Hjulmand, l’immaginazione corre subito a un centrocampista che legge prima, intercetta, pulisce. L’ex Lecce non è un colpo pirotecnico. È un investimento nell’equilibrio.

Per chi lo ha seguito in Serie A

quel piglio si era visto presto: spalle larghe, testa alta, linee di passaggio sempre vive. A Lisbona, con lo Sporting, ha aggiunto ritmo e responsabilità. Non solo recuperi. Anche regia semplice, verticale, pochi tocchi. E un marchio entrato nell’album dell’estate 2024: il tiro da fuori che ha gelato l’Inghilterra all’Europeo, una scossa da lontano che racconta sangue freddo e tecnica.

Qui arriva il punto che accende il mercato

L’Atletico Madrid lo porta al Metropolitano con un’operazione da circa 40 milioni. Una cifra che, nel calcio di oggi, dice fiducia e programmazione. I dettagli su durata e bonus non risultano pubblici al momento in cui scriviamo: il club li comunicherà, se lo riterrà, nei tempi consueti.

Cosa porta Hjulmand all’Atletico

Hjulmand è un “sei” moderno. Copre gli spazi, guida il pressing, si offre per l’uscita palla. Con Simeone, l’alchimia è quasi naturale: intensità senza fronzoli, linee compatte, tempi giusti. L’Atleti ha bisogno di ringiovanire il centro. Servono gambe e letture per proteggere una difesa che vive di duelli. Il danese ti dà entrambe.

C’è un altro aspetto chiave: l’ordine

Quando la partita si spezza, lui lima gli eccessi. Stoppa la corsa sbagliata, riaccende la geometria. È un talento meno instagrammabile di altri, ma il suo impatto si misura in silenzi: cross che non partono, ripartenze che non decollano, palloni che diventano facili per il compagno più vicino.

E poi c’è il calcio piazzato difensivo, la seconda palla, il contrasto a tempo

Le partite che contano, spesso, si vincono lì. Hjulmand non ti promette dieci gol. Ti promette che l’avversario ne costruirà meno.

Effetto mercato e orizzonte Liga

Quaranta milioni per un mediano raccontano anche la direzione della Liga: meno fuochi d’artificio, più struttura. L’Atletico investe su una certezza di rendimento, reduce da un ciclo vincente allo Sporting (titolo 2023-24 incluso) e da vetrine europee pesanti. Profilo nel pieno degli anni (27), abituato a contesti caldi. Al Metropolitano non tremerà la gamba.

Un aneddoto da bordocampo

A Lecce, più di una volta, lo si è visto restare a parlare con il giovane compagno dopo l’allenamento. Indicazioni asciutte, due gesti delle mani: qui ti voglio, qui ti arrivo. Non serve mostrare il petto. Serve responsabilità. È un’attitudine che Madrid riconoscerà al primo recupero utile.

E ora?

Ad agosto, quando l’aria vibra e la luce del tardo pomeriggio spiana il campo, l’Atleti avrà un metrónomo in più. Lo sentirai nel suono secco di un tackle pulito, nella scelta del passaggio corto che spegne un boato. È lì che nascono le stagioni buone: nelle cose che non fanno rumore. Ti va di ascoltarle?