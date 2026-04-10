Calciomercato Roma / Esclusivo: radar verso Londra, ma non per Sandro

CALCIOMERCATO ROMA RADAR VERSO LONDRA MA NON PER SANDRO / ROMA – La Roma è a caccia di rinforzi per gennaio. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, i giallorossi, sfruttando i buoni rapporti con il Tottenham, potrebbero intavolare una trattativa per un calciatore degli Spurs. Non si tratta di Sandro, extracomunitario e comunque non in vendita, ma di Etienne Capoue che sta facendo fatica a trovare spazio nell’undici di Villas Boas. Garcia conosce bene il giocatore e Sabatini aveva chiesto informazioni già la scorsa estate. Difficile che possa arrivare a titolo definitivo, ma si potrebbe lavorare per un prestito con diritto di riscatto. Da non sottovalutare anche il fattore Nike che veste l’ex Tolosa.