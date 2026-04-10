Calciomercato Inter Milan Roma / Esclusivo Canovi su Guarin, Fernando e Thiago Motta

CALCIOMERCATO INTER MILAN ROMA CANOVI MOTTA FERNANDO GUARIN / Milano – Guardano al Portogallo Inter, Milan e Roma per rinforzare il centrocampo nel mercato invernale. Nel mirino i centrocampisti del porto Fernando e Guarin che, già avvicinati in estate dalle squadre italiane, ora potrebbero sbarcare nel nostro campionato a prezzi più convenienti. Per saperne di più calciomercatoweb.it ha contattato in esclusiva Dario Canovi, grande conoscitore del calcio portoghese e vicino agli ambienti del club lusitano: “In realtà è da un po’ di tempo che non ho contatti con la dirigenza del Porto – le parole di Canovi – e quindi non sono aggiornatissimo sulla questione. Credo che al massimo uno dei due potrà partire a gennaio, entrambi non penso sia possibile. Chi più adatto per Inter,Roma e Milan? Dopo una stagione come quella scorsa sono entrambi pronti e ormai navigati per il calcio europeo. Anche Veloso, dopo una stagione difficile ora sta facendo bene e Guarin e Fernando sono ancora più adatti al nostro calcio del centrocampista del Genoa“. Il colloquio con Canovi è utile anche per fare il punto sul suo assistito Thiago Motta, troppo spesso tormentato da problemi fisici: “Sì, purtroppo Thiago ha avuto spesso problemi muscolari, ora speriamo che le cose vadano bene. Va detto però che quando gioca lui l’Inter vince sempre e questa cosa non mi sembra sia sottolineata abbastanza. La posizione davanti alla difesa? Sì, non è il ruolo a lui più adatto, Thiago preferisce giocare in una posizione più avanzata, con un centrocampista alle spalle, come faceva nel Genoa. Motta per l’Inter è fondamentale e personalmente penso che i problemi di Milito siano anche legati al fatto che, considerata la posizione, non possa essere assistito con continuità da Thiago. Fra i due in campo c’è un felling particolare”. Infine, su nostra richiesta, ecco il giovane talento che ci segnala Canovi: “Penso che per una volta sia giusto guardare in Italia, dove ci lamentiamo per la penuria di difensori. Daniel Adejo della Reggina va seguito con attenzione. Da quando è diventato titolare la Reggina continua a collezionare ottimi risultati e anche nella sconfitta con il Torino è stato fra i migliori in campo”.