Sterling in Serie A: è il rinforzo per lo Scudetto, le cifre del colpo

Il calciomercato della Serie A passa ancora dalla Premier League, dopo alcuni colpi già realizzati ai vertici del calcio italiano.

Le top squadre in Italia, in vista di quello che è il campionato che vede praticamente il suo inizio tra un mese, si stanno attrezzando attraverso il calciomercato che è cominciato da inizio luglio, oltre ai dieci giorni concessi a causa del Mondiale per Club poco prima, a giugno.

Si tratta di un’altra ipotesi, quella dall’Inghilterra e che coinvolge Raheem Sterling. L’esterno britannico, tornato al Chelsea dopo il periodo di prestito vissuto all’Arsenal, non è ai Blues che vedrà il suo futuro. Un domani, per l’esterno inglese che può essere in Serie A, a caccia di quello che è il suo desiderio di rientrare tra i nomi del Commissario Tecnico, Thomas Tuchel, nella lista dei convocati per il Mondiale 2026 che vedrà l’Inghilterra protagonista della competizione negli USA.

Calciomercato: Sterling in Serie A, scende in campo

A svelare la notizia sull’approdo possibile in Serie A, che vede il nome di Raheem Sterling come protagonista a sorpresa in Italia, è Alfredo Pedullà.

Il giornalista di SportItalia ed esperto di calciomercato ha fatto sapere che un club tra i top in Italia, a caccia dello Scudetto da portarsi a casa e con una Champions League da giocare, starebbe cercando proprio un esterno da tali caratteristiche.

È infatti il Napoli che, rinunciando all’operazione Ndoye sul quale il Bologna continua a chiedere cifre enormi e che gli azzurri non sono disposti a spendere, avrebbe virato le proprie idee sul colpo dal Chelsea. A cifre più o meno simili a quelle che gli azzurri spenderebbero per Federico Chiesa dal Liverpool, il Napoli potrebbe presto chiudere per il britannico. Dal Chelsea sarebbe arrivato anche l’ok per cederlo a circa 10 milioni. L’ostacolo, ad oggi, è rappresentato solo dall’ingaggio al quale dovrebbe rinunciare lo stesso Sterling perché il Napoli non si spingerà oltre i 3-4 milioni di euro a stagione.

La preferenza di Conte sul nuovo esterno

Raheem Sterling è la nuova idea del Napoli, low cost per quella che è l’operazione di calciomercato che sta riguardando la possibilità di vedere l’ex Manchester City in Serie A, raggiungendo Kevin De Bruyne in azzurro.

La preferenza ad oggi è invece legata a Federico Chiesa, per Antonio Conte che preferirebbe appunto l’esterno italiano ed ex Fiorentina e Juventus, all’esterno inglese. Per entrambi, in ogni caso, il colpo sarebbe a basso prezzo. 10 milioni circa per entrambi i cartellini.