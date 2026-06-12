Juventus ed Inter, pronto lo scambio: coinvolti due nazionali azzurri

Un asse che può cambiare il mercato: Juventus e Inter tornano a parlarsi, pronto l’affare tra i due club

Ci sono rivalità che sembrano destinate a non lasciare spazio a nulla. Eppure il calcio, soprattutto quando entra nel territorio del calciomercato, riesce spesso a sorprendere. Da anni era difficile immaginare Juventus e Inter sedute allo stesso tavolo per costruire un’operazione importante. Troppo forti le tensioni del passato, troppo pesanti le sfide che hanno segnato la storia recente delle due società.

Eppure qualcosa sta cambiando. Le ultime settimane hanno portato una profonda trasformazione all’interno della dirigenza bianconera e, tra le conseguenze meno prevedibili, potrebbe esserci proprio la riapertura di un dialogo diretto con il club nerazzurro. Una prospettiva che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impossibile e che oggi, invece, viene osservata con crescente attenzione dagli addetti ai lavori.

Il protagonista di questa possibile svolta è Giovanni Carnevali, nuovo amministratore delegato bianconero e dirigente che nel corso degli anni ha costruito rapporti solidi con molti protagonisti del calcio italiano. Tra questi spicca quello con Beppe Marotta, presidente dell’Inter e figura chiave nelle strategie future del club milanese. Un legame professionale che potrebbe trasformarsi presto in una concreta opportunità di mercato.

Da Hernanes a oggi: un canale rimasto chiuso per quasi dieci anni

Per comprendere la portata di questa possibile riapertura bisogna fare un passo indietro. L’ultima vera operazione economica tra Inter e Juventus risale infatti alla stagione 2015/2016, quando Hernanes lasciò Milano per trasferirsi a Torino. Da allora i rapporti tra i due club si sono raffreddati sensibilmente, lasciando spazio soltanto a trasferimenti indiretti o a parametri zero come quelli di Cuadrado e Asamoah.

Ancora più indietro nel tempo troviamo le operazioni che coinvolsero Zlatan Ibrahimovic e Patrick Vieira nell’estate post-Calciopoli. Da quel momento in avanti, le due società hanno preferito percorrere strade separate, almeno sul fronte delle trattative dirette.

Oggi però lo scenario appare diverso. Il cambio ai vertici della Continassa potrebbe riportare al centro una logica più pragmatica, nella quale gli interessi tecnici ed economici prevalgono sulle rivalità storiche. E il mercato, si sa, segue spesso questa strada.

Frattesi e Cambiaso: lo scambio che intriga entrambe le società

Il nome che sta accendendo le discussioni è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro sarebbe pronto a valutare nuove sfide dopo un’esperienza che sembra aver completato il proprio ciclo all’Inter. A Torino ritroverebbe Luciano Spalletti, tecnico che lo ha valorizzato anche in Nazionale e che continua a stimarlo particolarmente.

Dall’altra parte, l’Inter è alla ricerca di un esterno affidabile dopo l’addio di Dumfries. Ecco perché il profilo di Andrea Cambiaso continua a essere monitorato con attenzione. Giovane, italiano e già abituato a palcoscenici importanti, rappresenterebbe una soluzione ideale per il nuovo progetto nerazzurro.

L’ipotesi di uno scambio Frattesi-Cambiaso, con eventuali conguagli economici limitati, non viene più considerata una semplice suggestione. Le valutazioni dei due cartellini sono relativamente vicine e permetterebbero a entrambe le società di registrare importanti plusvalenze a bilancio. Un aspetto che, nel calcio moderno, pesa quasi quanto il valore tecnico dei calciatori.

Per il momento si tratta soltanto di uno scenario da monitorare. Ma se davvero Carnevali e Marotta dovessero decidere di riaprire quel dialogo interrotto quasi dieci anni fa, il mercato italiano potrebbe assistere a una delle operazioni più sorprendenti dell’estate. E allora la domanda sorge spontanea: siamo di fronte a una semplice opportunità o all’inizio di una nuova stagione di affari tra due storiche rivali?