L’Eterno Addio di Aquilani: L’Impronta Indelebile Lasciata a Catanzaro

Un addio che sa di ritorno a casa, un abbraccio lungo quanto una stagione: l’uscita di Aquilani dal Ceravolo illumina il senso profondo del calcio, dove contano i volti, i gesti, le parole restituite alla città più dei risultati.

Catanzaro respira calcio. Lo senti nelle vie del centro, nelle sciarpe alle finestre, nel rumore dei motorini dopo le partite. Allo stadio Nicola Ceravolo, con oltre quattordicimila posti, la tifoseria alza cori che sembrano vecchie canzoni di famiglia. Il club, nato nel 1929, conosce gli slanci e le cadute di chi non molla. Ha visto la Serie A negli anni d’oro. Ha riassaporato la Serie B con orgoglio, spesso con lo stadio pieno e una città compatta. Negli ultimi anni i giallorossi sono tornati a giocarsi la promozione nei playoff, arrivando davvero “a un passo” dal sogno. Un dato, più di tutti, racconta il resto: qui le partite non sono partite, sono appuntamenti di comunità.

In questo contesto è arrivato Aquilani. Ex centrocampista raffinato, visione chiara, idee moderne. Ha trovato una società organizzata, uno spogliatoio solido, una piazza pronta. Non ha promesso rivoluzioni. Ha curato dettagli. Ha chiesto coraggio con la palla. Ha preteso sincronismi senza palla. Ha preteso rispetto, prima di tutto. Piccole cose, decisive nel lungo periodo. Le sedute tattiche più corte, la palla che viaggia veloce, l’attenzione alla gestione dei momenti caldi. E poi il rapporto con i giovani, con chi cresce guardando i “grandi” a pochi metri: qui ogni allenamento è anche una lezione.

Chi ha seguito il percorso lo sa: il progetto giallorosso era già lanciato. Aquilani ci ha messo una firma personale. Una traccia tecnica riconoscibile. Una postura comunicativa sobria. Pochi proclami, molti sguardi diretti. A Catanzaro funziona così: conta quello che fai tra il lunedì e il sabato, non la frase a effetto della domenica sera. E lui, su questo, è stato coerente.

Un legame nato in fretta

Il punto, però, non è solo il campo. È la relazione. La curva che ti aspetta sotto. I bambini che chiedono il cinque. Gli ultras che ti leggono negli occhi prima che nei numeri. La sera del congedo — e uso “sera” come immagine, non come cronaca minuto per minuto — Aquilani ha scelto parole pulite. Ha ringraziato squadra e società giallorossa. Ha parlato della tifoseria come “spinta che non ti fa mai sedere”. Ha stretto mani, non ha evitato nessuno. I dettagli ufficiali sulla separazione non sono stati resi pubblici in modo completo al momento in cui scrivo; resta però chiaro il tono: rispetto e gratitudine da entrambe le parti.

Qui sta l’impronta. Non nei titoli, ma nel metodo. L’allenatore che saluta e lascia alle spalle una cultura di lavoro. La squadra che, anche nelle notti dei playoff, ha mostrato un’identità riconoscibile: difendere insieme, ripartire con criterio, cercare l’uomo tra le linee senza ansia. La città che ha tenuto il passo, riempiendo il Ceravolo anche quando pioveva e il vento dal mare tagliava le guance. Il calcio, spesso, è questo: continuità nelle persone, oltre le panchine.

Cosa resta adesso

Resta una base solida. Un club con strutture migliori di ieri e ambizioni chiare. Un pubblico da Serie A per calore, da Serie B per calendario, ma capace di spostare l’aria della partita. Restano gesti semplici diventati stile: l’applauso sotto la curva, la conferenza senza alibi, il rispetto per i ruoli. Restano anche lezioni tecniche spendibili domani: possesso pulito, tempi di pressione condivisi, uso coraggioso dei cambi per alzare il ritmo nei finali.

Aquilani se ne va, ma non scompare. Gli addii nel calcio sono come certe estati: finiscono, ma lasciano sabbia nelle scarpe. L’“eterno” non è la durata, è la traccia. A Catanzaro resta una traccia netta, fatta di responsabilità e gusto per il gioco. Sarà sufficiente quando la classifica tirerà giù la maschera? Sarà il pubblico, ancora una volta, a indicare la strada.

Intanto la città si prepara a un altro giro di giostra. La tifoseria conta i giorni, la società calibra mosse e profili, lo spogliatoio si guarda negli occhi. Si ricomincia sempre da qui. Da una domanda semplice, che vale più di un titolo: quanto siamo disposti a proteggerla, questa identità, mentre il pallone ricomincia a rotolare?