La Sera Che Poteva Essere: L’Italia, il Canada e l’Estate Azzurra che Avremmo Potuto Vivere Vincendo in Bosnia

Una partita che non si gioca lascia più rumore di una sconfitta. La sera che poteva essere ha un nome preciso: Italia-Canada. Un bivio saltato in Bosnia, a un passo da un’estate azzurra più leggera, più nostra.

Stasera, davanti alla TV, manca un pezzo. Manca l’Italia. Bastava una zampata di Kean, bastavano i rigori freddi di Esposito e Cristante. Bastava poco, in fondo. È quel “poco” che ti resta addosso quando il calendario va avanti senza di te. E tu, intanto, ripensi alle occasioni, ai dettagli, a un tiro girato male, a un angolo sprecato.

La sensazione è netta. L’incrocio con il Canada era a portata. Non un passaggio formale, ma una partita gestibile. Ordinaria amministrazione per una Nazionale che, quando si compatta, sa essere verticale e feroce. Invece, l’ago ha tremato nel punto decisivo. E le sere così, lo sappiamo, non tornano.

Il bivio in Bosnia

In Bosnia è mancato il colpo semplice. La squadra ha tenuto campo, ha cercato l’area con costanza, ma ha sbagliato nella zona calda. Questo è un tema che ci insegue da anni: arriviamo bene, finalizziamo poco. Non servono numeri segreti per capirlo. Basterebbe guardare la sequenza delle chance pulite, contare quanti cross attraversano l’area senza trovare il piede giusto. Quando subentriamo all’istinto, quando ragioniamo un tocco in più, la porta si allontana.

E lì, ai rigori, la storia cambia sempre padrone. La qualità non basta. Contano ritmo, testa, abitudine. Cristante ha personalità. Esposito ha fame. Kean attacca bene il primo palo. Eppure la notte, quando decide lei, sceglie altro. Non c’è un dato che certifichi il contrario. C’è solo il rammarico limpido di una partita bloccata sul dettaglio.

La sera mancata contro il Canada

E così arriviamo al punto. L’incrocio con il Canada avrebbe aperto una finestra. Squadra in crescita, identità chiara, talento vero con Alphonso Davies e Jonathan David. Ma per struttura, per gestione, per esperienza, l’Italia ci stava dentro. Si poteva preparare il match senza ansia, con un piano semplice: blocco compatto, ampiezza sulle corsie, attacchi alle spalle di una linea che a volte si alza troppo. Rotazioni mirate. Energie preservate. Un vantaggio psicologico netto.

Non è arroganza. È la lettura di un confronto possibile, persino favorevole. E sarebbe stata un’onda lunga sull’Estate azzurra: le piazze piene, le radio che martellano il prepartita, gli striscioni ai balconi. Soprattutto, la serenità di un turno affrontato col vento in poppa. Quella serenità che un gruppo si guadagna quando sente di essere al posto giusto, con l’avversario giusto.

Invece, siamo qui. Si guarda la partita degli altri. Si ascolta l’inno che non ci riguarda. E nella testa scorrono immagini brevi: una sponda di Kean da capitalizzare, un dischetto che attende Esposito, lo sguardo fermo di Cristante. Non abbiamo evidenze che quel tabellone ci avrebbe consegnato un cammino facile. Nel calcio non esistono garanzie. Esistono serate che ti alleggeriscono l’anima. Questa lo avrebbe fatto.

Resta una domanda, allora. Quanto è grande lo spazio tra quello che potevamo fare e quello che abbiamo fatto? Chi ama il calcio lo misura a modo suo: nel silenzio dopo il fischio, nel bicchiere mezzo pieno che non sa di brindisi, nell’eco di una porta che aspetta ancora il rumore secco di un pallone. Forse l’Estate Azzurra non è finita. Forse aspetta solo la prossima zampata giusta. E quella, prima o poi, arriva sempre.