CALCIOMERCATO INTER E LAZIO ESCLUSIVO AGENTE LAXALT A FINE ANNO E SU LEDESMA / ROMA – Diego Laxalt ieri ha esordito dal primo minuto con la maglia del Bologna nella sfida contro il Milan mettendo a segno una doppietta e sfoderando una grande prestazione.

Calciomercatoweb.it ha intervistato in esclusiva l’agente del calciatore, Vincenzo D’Ippolito: “Ha dimostrato quello che è il suo valore. Anche a livello caratteriale ha tutto per diventare un top player. L’Inter ha fatto la scelta di far crescere il ragazzo in una squadra come il Bologna, dove tra l’altro ha trovato altri uruguaiani e non ha trovato problemi per l’ambientamento.

A fine anno con ogni probabilità tornerà a Milano visto che i nerazzurri puntano molto sul ragazzo”. D’Ippolito ha parlato poi di Ledesma, tornato ad essere titolare nella Lazio: “Ledesma è un altro ragazzo che non ha mai dato problemi, accettando le scelte dell’allenatore. Lui è da sempre molto legato alla Lazio e nonostante le voci di mercato anche degli anni passati ha deciso di rimanere nella capitale”.