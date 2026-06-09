Juve, doccia gelata: arriva un “no” secco sul grande obiettivo

La Juve ha ricevuto una doccia gelata: il grande obiettivo di mercato sta sfumando, Spalletti resta senza parole

Quanto può incidere la volontà di un giocatore in una trattativa di mercato? È una domanda che torna spesso ogni estate, ma in alcuni casi sembra avere un peso maggiore del solito. Nelle ultime settimane, infatti, attorno a un profilo offensivo molto apprezzato in Europa si è creato un intreccio che coinvolge club ambiziosi, dirigenti al lavoro e strategie ancora tutte da definire.

Le cifre in ballo sono importanti, i contatti continui e la sensazione è che qualcosa possa muoversi da un momento all’altro. Dietro le quinte, la Juventus sta cercando di costruire una squadra capace di tornare protagonista sia in Italia sia in Europa.

Per riuscirci serviranno innesti di livello internazionale e, soprattutto, un centravanti in grado di garantire gol, esperienza e presenza fisica. Non è un mistero che il nome di Alexander Sorloth sia finito in cima alla lista delle preferenze bianconere. Ma tra il desiderio e la firma definitiva esiste ancora una distanza da colmare.

La Juventus punta Sorloth: accordo con il giocatore, nodo Atletico Madrid

Il profilo dell’attaccante norvegese convince da tempo la dirigenza bianconera. La sua stagione con l’Atletico Madrid ha confermato qualità che gli osservatori conoscevano già: forza fisica, capacità di attaccare l’area e una notevole continuità realizzativa. I numeri parlano da soli.

Nella sua prima annata con i Colchoneros ha collezionato 20 reti complessive tra campionato e coppe, dimostrando di poter essere decisivo anche senza partire sempre titolare. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, la Juventus avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore sulla base di un contratto fino al 2029, con opzione per un’ulteriore stagione e un ingaggio da circa 4 milioni di euro all’anno.

Un segnale chiaro della volontà del club torinese di affondare il colpo. Il vero ostacolo, però, resta la valutazione economica. I bianconeri sarebbero arrivati a offrire circa 22 milioni di euro, mentre l’Atletico Madrid continua a chiedere una cifra vicina ai 40 milioni. Una differenza significativa che impone pazienza e capacità negoziale.

Tra Milan e Premier League, il futuro del norvegese resta aperto

A rendere ancora più interessante la vicenda c’è la presenza di altri club pronti a monitorare la situazione. Tra questi figura anche il Milan, che segue con attenzione l’evoluzione della trattativa e potrebbe inserirsi qualora si aprissero spazi concreti. Intanto, a Torino cresce l’ottimismo.

Il fatto che il giocatore abbia manifestato gradimento per la destinazione rappresenta un elemento da non sottovalutare. Nelle dinamiche del calciomercato Juventus, infatti, la volontà dell’atleta spesso può contribuire ad avvicinare le parti. Parallelamente proseguono anche i dialoghi tra i due club per altre operazioni, tra cui quella legata a Nico Gonzalez, sebbene venga considerata una trattativa indipendente.

Ciò che emerge con chiarezza è che la società bianconera sta lavorando per regalare al proprio attacco un nuovo punto di riferimento. E allora la domanda diventa inevitabile: sarà davvero Alexander Sorloth il centravanti destinato a guidare il prossimo ciclo juventino? Le prossime settimane potrebbero offrire una risposta, ma una sensazione accompagna già questa vicenda: quando un club, un allenatore e un giocatore iniziano a guardare nella stessa direzione, spesso il finale è meno lontano di quanto sembri.