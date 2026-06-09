Origi, l’Eroe di Liverpool e Fantasma del Milan, si Ritira dal Calcio a 31 Anni per Inseguire la sua Passione per la Moda

Un eroe nato nei minuti che bruciano e un’ombra che a San Siro non ha mai trovato casa: a 31 anni, Divock Origi chiude la porta del campo e ne apre un’altra, lucida come una passerella. La scelta spiazza, ma racconta un tempo nuovo: quando il talento non finisce, semplicemente cambia strada.

Da Anfield all’ombra di San Siro

È difficile pensare a Origi senza sentire l’eco di Anfield. Semifinale di Champions League 2019: 4-0 al Barcellona, due gol suoi, il primo e l’ultimo. Finale di Madrid: rete del 2-0 al Tottenham. Da lì, lo status di “cult hero” del Liverpool. Dati alla mano, con i Reds supera le cento presenze e firma decine di gol in tutte le competizioni. Non è il bomber da 30 reti stagionali. È l’uomo che appare quando il cronometro trema.

Prima ancora, il Mondiale 2014. Belgio-Russia, minuto 88: Origi, allora ventenne, segna il gol-partita e diventa tra i più giovani marcatori belgi in una Coppa del Mondo moderna. La sua carriera nasce sul filo del momento decisivo. È il suo marchio.

Nel 2022 sceglie il Milan. Sulla carta, un azzardo affascinante. Nella pratica, un’ombra. Pochi minuti da protagonista, poche reti, tanti incastri tattici che non scattano. Poi il prestito in Premier League con il Nottingham Forest e un impiego intermittente. A San Siro resta l’impressione di un talento che non si è mai tradotto in quotidianità. Da qui l’etichetta crudele ma diffusa: “fantasma”. Eppure, la storia non si esaurisce nei tabellini.

La svolta: moda, identità, seconda vita

Oggi Origi, 31 anni, comunica che lascia il calcio giocato per seguire la moda e progetti creativi. “Ora ho un nuovo scopo e altre cose che voglio perseguire, con la stessa passione con cui ho dedicato tutti questi anni al pallone”, dice. La scelta è netta. Parla di scopo, non di capriccio. In passato ha mostrato sensibilità per estetica, design, cultura urbana. Milano, dove ha vissuto, è un ponte naturale: atelier, archivi, creativi. È credibile che lì trovi la sua nuova lingua.

Sulla cornice formale, va detto con chiarezza: al momento non risultano dettagli ufficiali su contratti o un brand personale già lanciato. Non c’è un calendario pubblico di collaborazioni. C’è però una direzione esplicita, e una competenza costruita in anni di incontri, collezioni, viaggi. Nel 2026, lo sport racconta sempre più spesso carriere a capitoli. Ex compagni di spogliatoio hanno intrapreso percorsi in imprenditoria, sostenibilità, streetwear, media. Origi si inserisce qui: tra chi sceglie una seconda vita prima che sia tardi.

Sul piano sportivo, il suo lascito è particolare. Non la continuità, ma l’impatto. Liverpool-Barcellona è una clip scolpita nella cultura pop del calcio. La finale di Champions resta un sigillo. In nazionale, le presenze con il Belgio hanno avuto alti e bassi, ma il gol al Mondiale parla per lui. Se misuri la carriera solo con i numeri, rischi di non vederlo. Se la misuri con i momenti, Origi è nitidissimo.

Forse questo è il punto. La moda non è un altrove distante, è un altro modo di dire presenza. Non più pressioni in area, ma linee, volumi, riferimenti. Il tempismo resta: saper arrivare quando serve. E allora la domanda rimbalza al lettore: quando le luci dello stadio si spengono, quale scena vuoi che si accenda al tuo posto? In quell’attimo, tra spogliatoio e passerella, Origi ha già deciso. E chissà che, come a Anfield, non scelga ancora il momento giusto per sorprendere.