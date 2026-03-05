Juventus, il futuro passa dalla Champions: Tonali o Kessie per il centrocampo

Il futuro della Juventus passa inevitabilmente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Non si tratta soltanto di prestigio sportivo, ma soprattutto di una questione economica che avrà un impatto diretto sulla costruzione della squadra per la prossima stagione

La dirigenza bianconera ha già iniziato a delineare due possibili strategie di mercato, entrambe legate al piazzamento finale in campionato.

L’obiettivo indicato a Luciano Spalletti, chiamato alla guida tecnica dopo il cambio di rotta deciso dalla società, è chiaro: riportare il club stabilmente nell’élite del calcio europeo. La presenza o meno nella massima competizione continentale potrebbe infatti determinare una differenza di budget superiore agli 80 milioni di euro, incidendo sulle scelte di mercato e in particolare sul rafforzamento del centrocampo.

La Champions può cambiare il futuro economico della Juventus

La partecipazione alla Champions League rappresenta per la Juventus una voce fondamentale nei conti del club. Tra premi UEFA, bonus legati ai risultati, diritti televisivi, incassi da stadio e sponsorizzazioni, l’accesso alla competizione genera risorse molto più consistenti rispetto a quelle garantite dall’Europa League.

Secondo le stime interne, la differenza complessiva può superare gli 80 milioni di euro, una cifra che incide direttamente sulla pianificazione sportiva. Negli ultimi anni la proprietà è intervenuta con ricapitalizzazioni superiori al miliardo di euro, un impegno finanziario che la società punta a ridurre attraverso una gestione più sostenibile.

Proprio per questo la qualificazione alla Champions viene considerata un passaggio strategico, non soltanto per il prestigio ma anche per mantenere competitiva la rosa senza ulteriori interventi economici straordinari.

I grandi obiettivi con la Champions: Tonali e Bernardo Silva

Se la Juventus dovesse centrare l’obiettivo europeo, il piano della dirigenza prevede investimenti di alto profilo, soprattutto nel reparto di centrocampo.

Tra i nomi più ambiziosi figura Sandro Tonali, attualmente al Newcastle. Il club bianconero valuterebbe un’offerta importante per riportare il centrocampista italiano in Serie A, considerandolo un elemento capace di alzare il livello tecnico e di leadership della squadra.

Accanto a lui emerge anche l’ipotesi Bernardo Silva, in uscita dal Manchester City e potenzialmente disponibile a parametro zero. L’operazione riguarderebbe soprattutto un accordo economico importante sul piano dell’ingaggio, ma rappresenterebbe comunque un investimento significativo per il monte stipendi.

Due operazioni che cambierebbero in maniera evidente il volto del centrocampo juventino e che diventerebbero realistiche solo con le risorse garantite dalla Champions League.

Il piano alternativo: Kessie e Schlager senza Champions

Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a qualificarsi alla Champions, lo scenario cambierebbe sensibilmente. Il budget destinato al mercato verrebbe ridimensionato e la società dovrebbe orientarsi verso operazioni meno onerose ma comunque funzionali al progetto tecnico.

In questa prospettiva emergono due alternative principali. La prima è rappresentata da Franck Kessie, che potrebbe lasciare l’esperienza in Arabia Saudita per tornare in Europa. L’ex centrocampista del Milan rappresenterebbe un profilo affidabile e già conosciuto in Serie A, capace di garantire equilibrio e fisicità alla mediana.

L’altra opzione riguarda Xaver Schlager, centrocampista austriaco in scadenza con il Lipsia. Si tratta di un giocatore con caratteristiche diverse, più legato alla costruzione del gioco e potenzialmente utile come alternativa o sostituto di Manuel Locatelli o in caso di partenza di Koopmeiners.

Non solo centrocampo: i nodi della rosa bianconera

Il mercato estivo della Juventus non riguarderà soltanto la mediana. La società dovrà infatti affrontare anche altre questioni importanti all’interno della rosa.

Tra queste c’è il tema del portiere titolare, un ruolo su cui la dirigenza dovrà fare valutazioni precise in vista della prossima stagione. Allo stesso tempo resta aperto il dossier legato all’attacco, con il futuro di Dusan Vlahovic ancora da definire.

Il rinnovo dell’attaccante serbo rappresenterebbe la soluzione più semplice per garantire continuità al reparto offensivo. In caso contrario, la Juventus sarebbe costretta a intervenire sul mercato anche per trovare una nuova prima punta.

Tutte decisioni che, ancora una volta, saranno condizionate dall’esito della stagione. Per la Juventus la qualificazione alla Champions League non è soltanto un obiettivo sportivo: è la chiave che può determinare il livello e l’ambizione del prossimo mercato.