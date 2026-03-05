Dal Real Madrid alla Serie A: colpo gratuito, affare “alla Nico Paz”

Il Real Madrid ha scelto di tagliarsi dall’organico diversi cartellini e tra questi c’è una vecchia conoscenza pure della Serie A.

Si tratta di uno dei calciatori che non fa più parte del progetto dei Blancos e dopo averlo visto all’opera anche a livelli importanti considerando quello che è stato il suo passato al Borussia Dortmund, nel bel mezzo della carriera adesso può finire in Serie A, per giocare di nuovo in Italia dopo il periodo vissuto in prestito.

All’età di 24 anni ancora da compiere – lo farà a gennaio il classe 2003 – ecco che quello che risultava essere uno tra i talenti più interessanti del calcio giovanile in Brasile, finirebbe in Italia. Da capire se a titolo gratuito, da svincolato o con una formula speciale come fu per Nico Paz nell’estate scorsa dal Real al Como.

Calciomercato Serie A: un altro colpo dal Real Madrid

Come accaduto per Nico Paz, il Real Madrid potrebbe riportare un altro dei suoi talenti in Serie A. Sempre la stessa la formula: la cessione a cifre ragionevoli ma con la possibilità di una recompra a cifre non enormi, qualora dovessero aumentare le stesse cifre della valutazione economica del giocatore.

Per quanto riguarda Nico Paz, alla fine il Real ha deciso di lasciarlo perdere, cercando di capire solo in futuro se acquistarlo o meno. Per l’altro trequartista che in Serie A ha già giocato e con la maglia del Frosinone, le cose sembrano un po’ diverse.

Perché l’ormai ex giovanissimo talento del Brasile, arrivato ad oggi infatti ad un’età più adulta e matura, potrebbe sì finire in Serie A, ma a titolo definitivo e gratuito. Perché, come stanno facendo sapere da Madrid, precisamente da Fichajes.com, il Real sta pensando di liberare con la rescissione contrattuale il brasiliano ed ex Ciociaro, Reinier.

Dove giocherà l’ex Frosinone Reinier: affare gratuito dal Real Madrid

Se sarà come Nico Paz, il Real Madrid lo venderà per 2 milioni di euro circa, per poi fissare un diritto di recompra a 5. Ma lo farà soltanto per una questione di conti in bilancio. Altrimenti, per Reinier, sarà rescissione contrattuale perché ad oggi non si sono fatte squadre avanti per quelle cifre. Ingaggio però, da svincolato, che potrebbe vederlo di nuovo in Serie A.

Eusebio Di Francesco al Frosinone lo ha già allenato e occhio all’ipotesi Lecce che, a zero, potrebbe vederlo in mezzo al campo al Via del Mare. Altrimenti, per il brasiliano che si appresta a diventare un ex Real Madrid, non è neppure da escludere un ritorno in Brasile.