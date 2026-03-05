Calciomercato, rinnovo Yarmolenko | Il futuro al West Ham è segnato

Sembra essere già deciso il futuro di Andriy Yarmolenko, in forza al West Ham e ora impegnato con l’Ucraina a Euro 2020

L’Ucraina sta giocando in questi minuti il match contro la Macedonia del Nord, valido per la seconda giornata del suo Euro 2020. Nella prima partita è arrivata la sconfitta contro l’Olanda, per 3-2. Un match molto combattuto, grazie anche alla rete di Yarmolenko. L’esterno offensivo ucraino è attualmente al West Ham, ma ha vissuto una pessima stagione, quasi tutta in panchina, con soli 362′ giocato in Premier League. E il suo futuro è più in bilico che mai.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da CalciomercatoWeb.it, Andriy Yarmolenko non rinnoverà il contratto con il West Ham. In scadenza nel 2022, resta da capire se rispetterà l’ultimo anno oppure andrà via già da questa sessione di mercato. Chiaramente, con un Europeo giocato ad alti livelli -in cui è già arrivato un gol- si presenta più che mai come un’occasione da cogliere. Così come il suo compagno di nazionale Mykolenko, che terzino dal valore di 25 milioni di euro e finito nel mirino di tanti club, italiani e inglesi.