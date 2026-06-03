Calciomercato Juventus, Spalletti vuole un altro figlio d’arte: pronto l’assalto

Juventus, il ritorno che può sorprendere: c’è un figlio d’arte nel piano di Spalletti, pronto l’assalto del club bianconero

Cosa serve davvero per rilanciare una carriera che sembrava essersi fermata troppo presto? A volte basta il contesto giusto. Altre volte serve un allenatore capace di vedere qualcosa che gli altri non notano. E poi ci sono quei calciatori che, dopo anni di ricerca, riescono finalmente a trovare la propria dimensione e tornano improvvisamente sotto i riflettori.

È una storia che il calcio racconta spesso. Giovani talenti che arrivano con aspettative enormi, attraversano momenti complicati e poi riscrivono il proprio percorso lontano dai riflettori più accecanti. Nelle ultime settimane, uno di questi nomi ha ricominciato a circolare con insistenza negli ambienti di mercato legati alla Juventus.

I bianconeri stanno lavorando su più tavoli per rinforzare il reparto offensivo e, mentre l’attenzione dei tifosi è rivolta soprattutto ai nomi più altisonanti, la dirigenza continua a monitorare profili che potrebbero garantire qualità, esperienza internazionale e margini di crescita. Tra questi c’è un giocatore che conosce già molto bene il campionato italiano e che negli ultimi anni ha dimostrato di aver compiuto un importante salto di maturità.

Justin Kluivert, dalla Roma alla rinascita in Premier League

Il nome che piace alla Juventus è quello di Justin Kluivert, figlio dell’ex attaccante olandese Patrick e protagonista di una crescita costante nelle ultime stagioni. Dopo l’esperienza alla Roma, vissuta tra alti e bassi, in pochi avrebbero immaginato una sua rinascita così convincente.

Nella Capitale aveva mostrato lampi di talento senza però riuscire a conquistare stabilmente un posto da protagonista. Le successive esperienze tra Lipsia, Nizza e Valencia gli hanno consentito di accumulare esperienza e soprattutto di comprendere meglio il proprio ruolo all’interno del calcio moderno.

La vera svolta è arrivata però al Bournemouth. Sotto la guida di Andoni Iraola, l’olandese è stato progressivamente trasformato da esterno offensivo puro a trequartista moderno, capace di muoversi tra le linee, creare superiorità numerica e incidere vicino alla porta avversaria. Una scelta tattica che ha prodotto numeri importanti e gli ha permesso di riconquistare anche la fiducia della Nazionale olandese.

Spalletti osserva: perché Kluivert può diventare un’opportunità

Nel nuovo progetto tecnico della Juventus, guidato da Luciano Spalletti, profili duttili e capaci di interpretare più ruoli offensivi rappresentano una priorità assoluta. È proprio questa versatilità che rende Kluivert un candidato particolarmente interessante.

La prima scelta per la trequarti resta Brahim Diaz, ma il mercato raramente segue percorsi lineari. Per questo motivo il club bianconero continua a tenere aperte diverse opzioni e l’ex Roma viene considerato molto più di una semplice alternativa. Conosce già il calcio italiano, ha maturato esperienza internazionale e arriva nel pieno della propria maturità calcistica.

Inoltre, il suo eventuale arrivo aggiungerebbe un altro elemento alla crescente tradizione di figli d’arte presenti nello spogliatoio juventino. Dopo Thuram e Conceicao, anche Kluivert potrebbe entrare a far parte di una squadra che punta a mescolare gioventù, personalità e cultura internazionale.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quanto questa pista possa realmente trasformarsi in una trattativa concreta. Di certo c’è che la Juventus continua a guardare con attenzione ai talenti capaci di reinventarsi. E forse è proprio questo l’aspetto più interessante della vicenda: non il nome in sé, ma la sensazione che il miglior Justin Kluivert debba ancora essere visto. Se davvero fosse così, Torino potrebbe diventare il palcoscenico perfetto per completare la sua trasformazione.