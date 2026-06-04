Diallo: Dalla Primavera dell’Atalanta alla Consacrazione in Manchester United e Costa d’Avorio

Un ragazzo arrivato in Italia con una valigia leggera e piedi veloci. Un gol all’esordio, una chiamata dall’Inghilterra, una notte contro il Liverpool che ti resta addosso. La traiettoria di Amad Diallo non è dritta: svolta, rallenta, poi accelera di nuovo. E adesso corre, con lo sguardo di chi ha capito dove vuole arrivare.

Gli inizi a Bergamo

A Bergamo nasce il primo sussurro. Con la Atalanta Primavera Amad strappa il campo. Dribbling breve, testa alta, scelte rapide. Il 27 ottobre 2019 entra contro l’Udinese e segna dopo pochi minuti. Ha 17 anni. Gol pulito, movimento da ala moderna. Lì molti capiscono che non è un fuoco di paglia.

La chiamata del Manchester United arriva presto. Accordo annunciato a ottobre 2020, trasferimento effettivo a gennaio 2021. Cifra alta per un diciottenne, con bonus che portano l’operazione vicino ai 40 milioni di euro. Non sono bruscolini. Ma il talento regge l’investimento: debutta in Europa League e, a marzo 2021, inventa quel colpo di testa all’indietro contro il Milan che fa il giro del mondo. Gestualità da parco giochi, lucidità da professionista.

Poi il percorso si fa reale. Sei mesi ai Rangers per assaggiare pressione e fisicità. Una stagione al Sunderland per fare volume di giocate: 2022-23 chiusa con 13 reti in Championship e una serie di premi dei tifosi. In Inghilterra non basta piacere, bisogna produrre. Lui produce.

La svolta in rosso e arancio

Il punto centrale arriva dopo uno stop. Un infortunio lo frena a inizio 2023-24. Torna a dicembre. All’inizio entra, osserva, misura. Poi si prende il palcoscenico. A marzo 2024, quarti di FA Cup a Old Trafford: supplementari contro il Liverpool, campo lungo come un’autostrada. Amad strappa, riceve, calcia. Gol del 4-3 al 120’. Si toglie la maglia, secondo giallo, espulsione. Folle e meraviglioso. A volte crescere è proprio questo: imparare a contenere l’esuberanza senza spegnere la luce.

Quel lampo cambia l’aria. A maggio firma una rete potente contro il Newcastle in Premier League e confeziona un assist. Non è più il ragazzo in prova. È un riferimento tattico: attacca lo spazio, lega il gioco, difende quando serve. Nel gruppo vedi che lo cercano. Nel pubblico senti che lo aspettano.

La maglia della Costa d’Avorio lo accompagna da subito. Debutta nel 2021 e decide un’amichevole con una punizione all’ultimo minuto. Negli anni seguenti si è mosso tra convocazioni e turni di rodaggio, ma oggi è dentro alle rotazioni principali. Quando entra, il ritmo cambia. Quando parte titolare, la squadra si alza di dieci metri. I numeri complessivi di nazionale oscillano a seconda delle convocazioni stagionali; non c’è un dato unico e definitivo aggiornato mese per mese, ma il trend è chiaro: presenza, continuità, impatto.

La consacrazione, a ben vedere, non è un titolo di giornale. È una serie di scene che si incastrano. Bergamo e l’esordio. Milano in Europa. Glasgow per l’agonismo. Sunderland per il mestiere. Manchester per la prova del nove. E Abidjan come bussola emotiva. Oggi il “giovane attaccante” è una certezza perché regge tre verbi che contano: decide, resiste, migliora.

C’è un’immagine che resta: la corsa dopo il gol al Liverpool, le braccia aperte, lo stadio che vibra. Crescere nel calcio significa imparare quando frenare. Ma dimmi la verità: non è proprio quel secondo prima di frenare, quel breve volo, che ci fa innamorare di questo gioco?