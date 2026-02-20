Non solo Sterling in Serie A: arriva un altro colpo dal Chelsea

Le occasioni di calciomercato dal Chelsea sono diverse e l’arrivo di Sterling pare non essere l’unico per la Serie A.

L’occasione a sorpresa si è creata per il Napoli, ma c’è un altro club che punta su un altro giocatore dai Blues e che può fare al caso proprio di un posto da titolare, tra le big del calcio in Italia.

Come accaduto per McTominay e altri calciatori in uscita dai club della Premier League, che in Serie A hanno trovato una nuova “vita” trovando spazio in Italia e prestazioni migliori rispetto a quelle maturate in Inghilterra, un esterno del Chelsea potrebbe fare al caso di chi ha bisogno di occupare un posto in quel ruolo. E anche in quel caso, sarebbe occasione vera e propria.

Calciomercato: un altro esterno dal Chelsea dopo Sterling in Serie A

Come hanno fatto sapere da TMW sono diversi gli esuberi che lasceranno il Chelsea. Nella passata stagione e nel nuovo format delle competizioni Uefa, in Conference League – competizione che ha poi vinto il club londinese -, il Chelsea ha deciso di schierare la formazione riserve, permettendo a tutti di giocare.

Dai tanti e troppi calciatori che sono stati impiegati in questo modo, oggi invece il Chelsea ha voglia di tagliare completamente la rosa ed è per questo che oltre a Sterling, che può arrivare in Serie A per 5-10 milioni di euro e giocando al Napoli, un altro tra gli esterni del club londinese potrebbe finire in Italia.

Si tratta di un terzino sinistro però, vecchia conoscenza tra le idee di calciomercato dei top club italiani, che potrebbe sbarcare in Serie A dopo le voci passate in Italia. Tra gli esuberi c’è Ben Chilwell, terzino sinistro che continua a piacere sia all’Inter che alla Juventus.

Le cifre del nuovo terzino dal Chelsea: destinazione in Serie A

Il nuovo terzino della Juventus potrebbe arrivare dal Chelsea. Si tratta di uno dei calciatori inglesi che ha perso il posto da un po’ di tempo a questa parte in Nazionale inglese, a causa di un rendimento non proprio all’altezza, dopo il prestito al Crystal Palace che non ha visto la sua permanenza lì.

Il valore di calciomercato però resta sempre lo stesso: chi vorrà prendere Chilwell dovrà comunque versare nelle casse dei Blues almeno 15 milioni di euro. La Juventus e l’Inter, che cercano un terzino sinistro e di quelle caratteristiche, sono avvisate. Sulle tracce dell’esterno inglese resta vivo anche l’interesse di alcuni club inglesi.