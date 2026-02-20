Inter, Zielinski verso il recupero: segnali positivi in vista del Lecce

L’Inter può tirare un sospiro di sollievo. Piotr Zielinski non preoccupa e resta pienamente in corsa per la trasferta di Lecce. Il centrocampista polacco era uscito acciaccato dalla sfida europea contro il Bodø/Glimt all’Aspmyra Stadion, ma dagli ultimi aggiornamenti provenienti da Appiano Gentile filtra ottimismo.

Le verifiche effettuate dallo staff medico nerazzurro non hanno evidenziato problematiche rilevanti e, al momento, non si rendono necessari esami strumentali. Un segnale importante per Simone Inzaghi, che in questo periodo deve fare i conti con rotazioni limitate in mezzo al campo.

Entrato a gara in corso in Norvegia, Zielinski aveva accusato qualche fastidio fisico nel finale, ma le sue condizioni sono apparse subito sotto controllo. Il polacco si è allenato con prudenza e punta a essere disponibile già per il prossimo turno di campionato.

La sua presenza rappresenta un tassello fondamentale nello scacchiere interista. In assenza di alternative pienamente arruolabili, Zielinski si candida per una maglia da titolare e potrebbe agire ancora una volta da regista avanzato, ruolo che sta interpretando con continuità nelle ultime settimane.

Le condizioni di Lautaro e Frattesi: situazione diversa

Più delicato il discorso legato a Lautaro Martinez. Le indicazioni arrivate nelle ultime ore parlano di un problema muscolare da monitorare con attenzione. La squadra tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni e solo allora si capirà meglio l’entità del fastidio e i tempi di recupero.

Nessun allarme invece per Davide Frattesi, fermato recentemente da un disturbo gastrointestinale. Con le assenze di Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, l’ex Sassuolo resta una delle opzioni principali per la mediana e potrebbe affiancare proprio Zielinski dal primo minuto.

In un momento cruciale della stagione, l’Inter ha bisogno di certezze. Il recupero del centrocampista polacco è una buona notizia per Inzaghi, che ora guarda a Lecce con maggiore serenità, consapevole di poter contare su una pedina chiave nel cuore del gioco.