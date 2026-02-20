Giustiziere dello Shakhtar con un gol e un assist, China sta facendo parlare di sé in Ucraina, guadagnandosi le attenzioni di diversi club

Arrivato in Ucraina dalla Juventude nel febbraio del 2017, Rogerio Alves dos Santos, in arte China, sta vivendo una delle sue migliori stagioni con la maglia del Lviv. Prima della sosta per le nazionali, l’attaccante esterno è diventato l’incubo dello Shakhtar, realizzando un gol e un assist nel successo per 3-2, che ha fatto scivolare gli arancioneri a meno sette dalla capolista Dinamo Kiev. Una prestazione che ha avuto molto risalto in patria, ma non solo.

L’agente Renato Martinez e il suo socio Paulo Affonso, confermano le informazioni in possesso di Calciomercatoweb.it, hanno ricevuto anche alcuni sondaggi dall’Italia. In passato il giocatore è stato molto vicino a lasciare l’Ucraina, ma la trattativa con il Lugano è tramontata proprio alle battute finali un anno fa.