Serie B/ Risultati del’ultima giornata: tante emozioni ma pochi gol

SERIE B RISULTATI DELL’ULTIMA GIORNATA TANTE EMOZIONI MA POCHI GOL/ Roma – Sono appena finite le altre 6 gare di Serie B in programma questo pomeriggio e nonostante tutto fosse ancora in palio per la promozione, sono stati messi a segno solamente 6 gol, due dei quali dal Brescia che accede così ai playoff con Novara, Empoli e Livorno, mentre Verona e Sassuolo stanno già festeggiando la promozione:

Vicenza-Reggina: 0-0

Brescia-Varese: 2-0

50′ Zambelli (B); 68′ Caracciolo (B)

Sassuolo-Livorno: 1-0

90+4′ Missiroli (S)

Cittadella-Ascoli: 1-0

90+5 Baselli (C)

Novara-Lanciano: 1-1

12′ Falcinelli (L); 55′ Rubino (N)

Verona-Empoli: 0-0

