Chiesa ha scelto la destinazione: torna in Serie A e sarà titolare

Il calciomercato in Serie A torna a vedere protagonista Federico Chiesa, che è stato offerto in Serie A, scegliendo quella che è la sua destinazione.

A riportare la notizia sul suo arrivo in Italia è il giornalista ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, che ha spiegato quella che è la situazione Chiesa.

L’esterno italiano si è trovato chiuso a Liverpool e dopo un solo anno potrebbe salutare alle stesse cifre d’acquisto. Quello che sembrava essere un affare a tutti gli effetti quando ha salutato la Juve alle cifre al ribasso, alla fine si è rivelato un vero e proprio flop. Rilanciandolo in Italia, c’è chi potrebbe approfittarne di nuovo, mettendolo però in risalto e magari in un ruolo da titolare nell’attacco di uno dei club che lotterà per lo Scudetto e in Champions League nella stagione che sta per cominciare.

Calciomercato: colpo Chiesa e ritorno in Serie A

Come ha fatto sapere la stessa fonte, l’agente di Federico Chiesa avrebbe proposto il cartellino del giocatore a diversi dei club in Serie A. Chiaro è che poi soltanto alcuni tra questi possono davvero esserne interessati.

Chiesa ha voglia di tornare a sentirsi importante e vorrà farlo in un anno che porta al Mondiale 2026 nella speranza che l’Italia ci sia nella competizione dopo l’assenza nelle recenti due edizioni. Per sentirsi importante è chiaro che ci sarà bisogno di un progetto tecnico di un club che vada a rimettere “la Chiesa al centro del villaggio”.

Potrebbe farlo il Napoli che, avendo rinunciato definitivamente a Dan Ndoye, che si è trasferito al Nottingham Forest, punterebbe forte sull’esterno italiano che fa al caso delle idee di Antonio Conte, pronto ad affidargli quantomeno un ruolo da co-titolare sia a destra che a sinistra, in alternativa a Politano da una parte – Zerbin ha appena detto ufficialmente addio con destinazione Cremonese – e Lang con Neres dall’altra.

Le cifre e le alternative per Chiesa in Serie A

Piace al Napoli e ad oggi il club azzurro è la squadra in pole per il futuro di Chiesa. Ma poi ci sono l’Atalanta che sta nascendo con Juric, così come Gasperini alla Roma e Allegri, che lo conosce benissimo, al Milan.

Le volontà di Chiesa sono quelle di tornare a sentirsi importante per rientrare nel giro della Nazionale. Per arrivare a Chiesa, i club italiani che sono in pole su di lui, dovranno versare almeno 10 milioni nelle casse del Liverpool. Poi, lo stesso esterno ex Fiorentina e Juve potrebbe “accontentarsi” di uno stipendio intorno ai 4 milioni di euro all’anno.