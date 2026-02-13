Fabio Cannavaro allena in Cina dal novembre 2014, ovvero da quasi sette anni intervallati dai quattro mesi vissuti in Arabia Saudita alla guida dell’Al-Nasr

‘Voglia’ di Europa e magari anche di Serie A per Fabio Cannavaro. In Cina dal novembre 2014, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercatoweb.it, il 47enne considera chiuso il suo ciclo al Guanghzou iniziato nel novembre 2017 dopo quello durato appena sette mesi all’inizio della sua carriera di allenatore, nel post Lippi. A cui fece seguito la brevissima avventura in Arabia, appena quattro mesi sulla panchina dell’Al-Nasr.

Poi il ritorno in Cina, chiamato dal Tianjin che portò in Super League, e successivamente di nuovo Evergrande dove è tutt’ora e col quale ha vinto un campionato e una Supercoppa avendo a disposizione la squadra più forte del Paese. Insieme al Guangzhou anche l’esperienza, breve e non certo esaltante da Ct della Nazionale cinese.

Calciomercato, Cannavaro sogna una panchina in Europa

La stretta al calcio da parte del Governo, con il tetto agli stipendi per gli stranieri fissato a 3 milioni lordi (circa 1,7-1,8 milioni lordi) che di fatto impedisce l’acquisto di giocatori di grande livello, è forse l’ultimo fattore scatenante che lo spinge all’addio. Oltre al fatto che il suo contratto va a concludersi alla fine di quest’anno. Certo è che per l’approdo in Europa, a maggior ragione in Italia, sarà costretto a ridimensionare di molto le sue pretese economiche. Il suo stipendio attuale supera addirittura i 13 milioni di euro netti, al momento è il tecnico più pagato in Cina e tra i più pagati al mondo. Cannavaro di recente è stato accostato anche alla Juventus in Italia in caso di esonero di Pirlo in panchina.

