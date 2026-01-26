Juventus: un altro affare con la Fiorentina, Giuntoli ha deciso

Asse caldo Torino-Firenze: un altro affare tra viola e bianconeri in vista del mercato di gennaio. Ecco tutti i dettagli.

Dopo Moise Kean e Nico Gonzalez, Giuntoli è pronto a bussare alla porta della Fiorentina per quanto riguarda il calciatore che è finito ai margini del progetto di Palladino.

Le esclusioni in Serie A, hanno aperto le porte ad un addio che fino a qualche mese fa sembrava impossibile. Il cambio di gerarchie ha cambiato le scelte dell’allenatore che adesso è pronto a fare a meno del calciatore che è finito nel mirino della Juventus.

Dall’altro canto, la Fiorentina potrebbe accogliere nuovamente in rosa Arhtur che è ancora a libro paga dei bianconeri. Ecco il possibile scambio che può andare in porto nel corso della prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2025.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da calciomercatoweb.it, la Juventus sta valutando attentamente la possibilità di prendere dalla Fiorentina un altro calciatore. Nell’affare può finire anche Arthur.

Con l’infortunio di Richardson, che quasi sicuramente ha già concluso il suo 2024, dopo la lesione al polpaccio, la società sta portando avanti una serie di interlocuzioni per quanto riguarda il ritorno a Firenze di Arthur della Juventus.

Nei colloqui con i bianconeri si è parlato anche di un altro calciatore che potrebbe fare a caso della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: scambio con la Fiorentina, arriva la svolta

Si scalda l’asse di mercato Juventus Fiorentina, con un altro affare che può concretizzarsi nei prossimi mesi.

I bianconeri, che sono in emergenza soprattutto in difesa dopo l’infortunio di Bremer e Cabal, hanno messo nel mirino il difensore di proprietà della Fiorentina che in questo momento ha trovato poco spazio con Palladino.

Il tecnico ex Monza, infatti, ha deciso di puntare con forza sulla coppia italiana Comuzzo-Ranieri, mettendo da parte Martinez Quarta che è tornato nei radar di Giuntoli, che l’aveva già seguito in passato per il Napoli.

L’argentino è l’ultima idea per il mercato della Juventus che è alla ricerca di occasioni per gennaio. Si cercano profili d’esperienza che possano fare sin da subito la differenza agli ordini di Thiago Motta.

L’identikit rispecchia alla perfezione il tipo di calciatore che vuole Giuntoli, con il dirigente pronto a chiudere l’affare per portare alla Juventus Martinez Quarta e cedere alla Fiorentina Arthur.

Martinez Quarta Juventus: l’affare si sblocca grazie ad Arthur?

Il 28enne, che ha il contratto in scadenza con la Fiorentina a giugno 2028, può fare le valigie già a gennaio considerando l’imminente arrivo a Firenze di Nicolas Valentini che è promesso sposo dei viola nel mercato invernale.

Il classe 2001, infatti, è in arrivo dal Boca Juniors a parametro zero e potrebbe sostituire proprio Martinez Quarta che è finito nella lista mercato della Juventus. Nell’affare con i viola può finire anche Arthur, che è ai margini del progetto bianconero. Il brasiliano, infatti, potrebbe tornare a Firenze per sostituire Richardson che ha riportato un brutto infortunio al polpaccio.

Un intreccio di mercato che può trovare la definitiva svolta nelle prossime settimane. Le parti ci stanno lavorando in vista di gennaio.