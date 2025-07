Calciomercato, Inter anticipata: sta firmando con i rossoneri

Si pensava che il calciatore fosse in procinto di firmare con l’Inter in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime, infatti, nelle scorse ore ci sarebbe stato il forte inserimento nelle trattative dei rossoneri, che in una curva hanno superato i nerazzurri portandosi in vantaggio nella corsa al difensore. Nonostante la situazione si sia ribaltata dalle parti di viale Liberazione avrebbero in programma un nuovo rilancio per il centrale, ma la sensazione è che alla fine risulterà vano, visto che la strada intrapresa non sembrerebbe avere come meta finale la Milano nerazzurra.

Niente Inter, firma con i rossoneri

L’Inter si sentiva di avere in pugno il calciatore, ma la situazione si è ribaltata nell’arco di un pomeriggio per via dell’inserimento nelle trattative dei rossoneri. Nonostante questo dalle parti di viale Liberazione continuerebbe però a filtrare ottimismo, convinti che la volontà del calciatore possa giocare un ruolo fondamentale.

Alla fine, però, così non sarà, anche perché la concorrenza dei rossoneri è prepotente, al punto che nell’arco di qualche giorno la situazione potrebbe anche andare a dama. Già nel corso di questo weekend si capirà di più, ma la sensazione è oramai la strada sia tracciata, con l’Inter che farebbe meglio a cominciare a guardarsi intorno valutando altri profili sui quali puntare, anche perché questo obiettivo è prossimo a sfumare una volta e per tutte.

Stando dunque a quanto riportato da Fabrizio Romani nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, più che di nerazzurro il futuro di Koni De Winter si dovrebbe tingere di rossonero, visto che il Bournemouth potrebbe presto avviare i contatti con il Genoa per strappare ed anticipare l’Inter nella corsa al giovane difensore belga.

Stanno comprando il difensore per 22MLN

Nulla è ancora perduto, anche perché le Cherries non avrebbero ancora presentato un’offerta ufficiale al Grifone, ma la sensazione è che nelle prossime ore qualcosa si possa cominciare a muovere, con il club inglese pronto a sfruttare parte dell’incasso per Dean Huijsen per offrire almeno 22 milioni di euro per Koni De Winter, cifra che equivale all’attuale valore del suo cartellino stando a dati Transfermarkt. Ovviamente non è da escludere che il Bournemouth possa mettere sul tavolo anche più soldi, ma il tutto dipenderà anche da quelle che saranno le intenzioni, e l’eventuale rilancio, dell’Inter.