Inter, colpo in difesa: arriva al posto di Bisseck per 32 milioni

Il mercato dell’Inter passa anche dalla difesa e uno tra questi colpi potrebbe arrivare per sopperire all’addio di Bisseck.

Dopo alcuni alti e bassi vissuti nella stagione che si è conclusa con lo Scudetto vinto dal Napoli, il difensore tedesco non è poi così certo della sua permanenza in nerazzurro tant’è che di fronte all’offerta giusta, l’Inter non incatenerà nessuno ad Appiano Gentile. Anzi.

L’esigenza di vendere potrebbe nascere dalla stessa esigenza di comprare, poi, nel ricambio generazionale se servirà. Oltre a De Vrij e Acerbi, che pure vanno messi da parte in futuro considerando l’età avanzata dei due calciatori, affianco a Bastoni e nella difesa dell’Inter che si dovrà formare con Chivu in panchina, potrebbe vedersi un nuovo difensore al posto di Yann Bisseck come hanno fatto sapere questa mattina da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Inter: via Bisseck e colpo dalla Serie A

Di fronte ad offerte vantaggiose l’Inter non tratterrà nessuno. In questo momento i nerazzurri sembrano concentrati sull’operazione Lookman, che però non è l’unica se si considera il forte interesse dal Parma sia su Leoni – sul quale le cose pare si stiano complicando per le alte richieste che fanno dai Crociati – che su Keita.

Ha da completare l’organico e a maggior ragione deve farlo se ci saranno partenze. Se da un lato si è vista la permanenza di Calhanoglu, così come di Sommer e Frattesi – da capire se ci saranno ulteriori stravolgimenti – dall’altro lato arrivano quelle che sono le offerte a sorpresa e una di queste riguarda Yann Bisseck.

Di fronte alla cessione possibile da 32 milioni di euro per l’offerta da parte del Crystal Palace, l’Inter dovrà poi rimpiazzare il calciatore. Il sacrificio porterebbe a Bisseck, per permettere all’Inter di realizzare poi un’operazione per sostituirlo degnamente. Al suo posto, a quel punto, arriverebbe Koni De Winter, l’ex Juve in forza al Genoa.

Virata in difesa per l’Inter: perché non arriva più Leoni

Sta continuando a tirare la corda che rischia di spezzarsi, il Parma, in merito a Giovanni Leoni. E a quel punto ecco che l’Inter andrebbe a prendere Koni De Winter.

Il giocatore del Genoa sarebbe perfetto sia per il ruolo di centrale che per giocare da terzo come “braccetto” oltre ad un posto in un’ipotetica difesa a quattro. Pertanto, incassando i 32 milioni di euro qualora l’Inter dovesse decidere di vendere Bisseck, ecco che gran parte di questi soldi, verrebbero usati per provare a prelevare il belga dal Genoa.