Serie A, 30MLN per il “nuovo Inzaghi”: accordo vicino

Alla ricerca di un rinforzo per quella zona di campo, la società ha deciso di puntare sull’erede naturale di un campione come Pippo Inzaghi.

Molti in Italia paragonano questo calciatore per caratteristiche tecniche e killer instinct sotto porta all’ex giocatore di Juventus e Milan, anche se nel corso della sua carriera ha dimostrato molto di meno anche a fronte delle varie difficoltà che si è trovato costretto ad affrontare. Fortunatamente è riuscito a superarle tutte a testa alta, e adesso si sarebbe palesata l’opportunità della sua carriera, occasione che il ragazzo non ha ovviamente alcuna intenzione di lasciarsela sfuggire.

Rinforzo in attacco: arriva il “nuovo Inzaghi”

La società ha già speso tanto nel corso di questo calciomercato, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi, anche perché l’obiettivo è mettere a disposizione dell’allenatore una squadra che possa andare ben oltre le sue potenzialità nella prossima stagione. A fronte di questo, grazie anche alla credibilità di chi siede in panchina, la proprietà ha cominciato a trattare giocatori di un livello superiore, riuscendo anche a convincerne alcuni a entrare a far parte di questo ambizioso progetto tecnico.

Il meglio deve però ancora venire, visto che la dirigenza sarebbe entrata in trattativa per uno degli attaccanti più interessanti di tutta la Serie A. Ovviamente i discorsi sarebbero ancora nella loro fase embrionale, ma nel momento in cui arriverà il via libera del presidente il gruppo di lavoro studierà la strategia migliore per chiudere i discorsi per il “nuovo Inzaghi” nell’arco massimo di qualche giorno.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di calciomercato, visto che l’affare Morata non ha intenzione di sbloccarsi per colpa del Galatasaray, il Como potrebbe abbandonare la pista dello spagnolo per imboccare quella che porta a Roberto Piccoli del Cagliari, giocatore dal potenziale ancora inespresso che piace tanto a Cesc Fabregas.

30MLN per l’attaccante: occhio alla concorrenza

Il Como potrebbe presto inserirsi nella corsa per Roberto Piccoli. Non si aspetta altro che la definitiva fumata nera per Alvaro Morata, ma la sensazione è che i Lariani possano anticiparsi per evitare che la concorrenza sull’attaccante prenda il sopravvento.

Nel frattempo il Cagliari è stato chiaro: per lasciare partire Roberto Piccoli in questo calciomercato ci vorranno almeno 30 milioni di euro, cifra storica per una società come quella sarda e che non preoccupa più di tanto né il Como né tanto meno le altre pretendenti. Si, perché la squadra di Cesc Fabregas non è l’unica sulle tracce del 20001, che piace tanto anche al West Ham ed al Benfica.