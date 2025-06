Calciomercato, Morata al Como: scambio con il Milan

Alvaro Morata potrebbe tornare subito in Serie A con un progetto tecnico interessante. Il Como vuole subito chiudere per lo spagnolo: il possibile scambio

Novità interessanti in vista della prossima stagione per conoscere il futuro dell’attaccante spagnolo di proprietà del Milan. Alvaro Morata vorrebbe continuare a segnare gol importanti in Serie A: spunta l’intreccio con il Como in ottica futura.

Come svelato dal Quotidiano Sportivo il Como è pronto a chiudere con il Milan per l’affare chiamato Alvaro Morata. L’allenatore spagnolo potrebbe chiamare proprio il suo amico del calcio: il classe 1992 non ha intenzione di continuare al Galatasaray dopo il prestito degli ultimi sei mesi. Max Allegri lo conosce molto bene dai tempi della Juventus, ma ora Cesc Fabregas potrebbe scendere in prima linea per mettere a segno un altro colpo suggestivo in attacco. Conosciamo lo scambio possibile in Serie A grazie all’attaccante spagnolo: l’intreccio in Serie A.

Calciomercato Milan, intreccio con il Como: Morata è la chiave per l’affare

Una nuova svolta in casa rossonera per sfruttare l’attaccante spagnolo per chiudere la futura operazione di calciomercato. Una voglia immensa di allestire una rosa di prima fascia con rinforzi decisivi: ecco la novità dell’ultim’ora per conoscere il futuro di Morata.

Nell’ultima stagione il Como ha sorpreso tutti mettendo in mostra numerosi talenti. Lucas Da Cunha è stato accostato già alle big italiane, come il Napoli, ma ora ci potrebbe essere l’idea di uno scambio con il Milan per accontentare tutte le parti coinvolti. Morata non ha intenzione di continuare la sua carriera in maglia rossonera: un’idea interessante per rinforzare così la rosa a disposizione di Max Allegri.

Un momento decisivo per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. L’allenatore del Milan non vede l’ora di iniziare così il nuovo percorso alla guida dei rossoneri: si aspetta nuovi rinforzi per competere in Serie A riportando la squadra a lottare per lo Scudetto.

Un intreccio suggestivo per dire definitivamente addio ad Alvaro Morata che dovrà prendere ancora la decisione in Nazionale. Ha fatto intendere che smetterà con le Furie Rosse per concentrarsi con la sua squadra di club: il Como ci proverà fino alla fine per rinforzare l’attacco a disposizione di Fabregas. Un rapporto unico d’amicizia che dura da anni: l’allenatore spagnolo lo ha messo in cima alla lista dei desideri come annunciato dal Quotidiano Sportivo.