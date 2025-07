Napoli in ansia, infortunio in ritiro: esce in lacrime – FOTO

Il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro e già c’è stato un primo, importante, infortunio che rischia di compromettere anche il mercato.

Gli azzurri sono in fase di preparazione per la prossima stagione, con l’obiettivo di tornare immediatamente in campo a vincere e a gestire nel miglior modo possibile la classifica e soprattutto la difesa dello Scudetto. La situazione è delicatissima, anche perché ora tutte le altre squadre sono pronte all’assalto decisivo per strappare il tricolore dal petto degli azzurri.

Oggi è iniziato il ritiro a Castel di Sangro ma c’è già stato un infortunio che rischia di essere molto pesante e di compromettere anche le idee di calciomercato portate avanti fino ad ora.

Napoli, infortunio e preoccupazione: cosa è successo

Il Napoli è tornato in campo dopo due giorni di riposo dopo la fine del primo ritiro di Dimaro Folgarida in Trentino e ora Antonio Conte e la squadra entreranno nel vivo della preparazione fisica per farsi trovare pronti dal 23 agosto in poi, quando la stagione prenderà il via.

Gli azzurri sono in fase di preparazione per farsi trovare pronti in vista della prima partita stagionale, contro il Sassuolo. Ma intanto continuano i problemi fisici che possono ancora stravolgere la rosa.

Secondo quanto emerge dalle immagini in arrivo a Castel di Sangro, il Napoli ha appena perso un nuovo calciatore per infortunio: è uscito dal campo in lacrime.

Infortunio per Olivera: forte dolore, la situazione

Nel primo allenamento di Castel di Sangro, il Napoli ha perso Mathias Olivera per infortunio durante una partitella a campo ridotto. L’esterno uruguaiano si è fermato dopo un forte pestone sulla caviglia destra che non gli ha permesso di restare in campo e ha costretto anche a una fasciatura molto stretta.

L’infortunio di Mathias Olivera rischia di essere molto pesante perché il calciatore è uscito dal campo praticamente in lacrime, accompagnato sottobraccio dai medici del Napoli. Ha immediatamente ricevuto una fasciatura molto stretta e ha lasciato il campo a metà allenamento. Le sue condizioni sono da valutare attentamente.

I problemi di Olivera vanno tenuti sotto controllo già nelle prossime ore perché si tratta di un trauma contusivo al polpaccio destro che non dovrebbe destare troppi sospetti lato recupero ma non è mai giusto lasciare nulla al caso.

I tempi di recupero di Olivera

Il ritorno in campo di Mathias Olivera è ancora da verificare nei tempi di recupero. L’esterno sinistro osserverà qualche giorno di riposo e qualche giorno di terapia prima di tornare in campo e allenarsi di nuovo con la squadra.

Al momento non è previsto l’innesto di un nuovo terzino sinistro al suo posto: sarà lui il titolare della difesa, con Leonardo Spinazzola pronto a subentrare.