Intreccio Napoli-Liverpool, l’affare si chiude subito: 40MLN

Il Napoli e il Liverpool sono al centro di importanti movimenti di mercato che possono cambiare le sorti dei due club: c’è un nome importante in ballo.

Il calciomercato è al centro di novità che tutti i giorni possono stravolgere il modo di fare affari e possono rivoluzionare le rose. Alcuni nomi fanno gola a tutte le big di tutti i campionati ma poi c’è chi riesce ad approfittarne in tempo per anticipare tutta la concorrenza e fare in modo che si evitino aste e lungaggini che possono rallentare la corsa al colpo.

Tra Napoli e Liverpool si sta aprendo uno scenario che prima sembrava impossibile da immaginare e che, invece, sta diventando sempre più realistico.

Calciomercato: intreccio tra Napoli e Liverpool

Il Napoli di Antonio Conte si sta muovendo benissimo sul mercato ma la rosa non è ancora completa e ora l’allenatore ha chiesto alla dirigenza di accelerare per poter arrivare alla prima di campionato con la rosa già completa e pronta per la nuova stagione.

Ci sono molti affari in bilico e tante voci che accostano nuovi campioni agli azzurri ma c’è anche la concorrenza di altri club di prima fascia che possono soffiare nomi importanti agli azzurri.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra Napoli e Liverpool si può aprire un folle intreccio di mercato che coinvolge una delle prossime stelle del calcio mondiale.

Il Liverpool si fionda su Nusa: per sostituire Luis Diaz

Uno dei nomi nuovi che sta diventando sempre più interessante negli scenari di mercato internazionale è quello di Antonio Nusa del Lipsia. Il calciatore norvegese è uno dei profili giovani più interessanti del mondo del calcio e potrebbe diventare presto uno dei calciatori più forti.

Il Liverpool ha ceduto Luis Diaz al Bayern Monaco e ora sta cercando un sostituto all’altezza della situazione. Al posto del colombiano, che ormai aveva chiuso l’avventura con i Reds anche dal punto di vista caratteriale, potrebbe arrivare Antonio Nusa.

Il giovanissimo esterno offensivo è considerato uno dei nomi in rampa di lancio per il calcio mondiale e con Arne Slot potrebbe esplodere definitivamente e prendersi la scena sia in Premier League che in Champions League.

Napoli e Liverpool su Nusa: le cifre dell’affare

Il Liverpool valuta Antonio Nusa come nuovo esterno su cui costruire le sorti del gioco di Arne Slot ma è anche un profilo che deve crescere e con cui avere pazienza. I Reds sono alla ‘battaglia’ con il Napoli per l’esterno norvegese classe 2005 che piace tanto a tutto il mondo partenopeo.

Il Lipsia ha fissato il prezzo di vendita di Antonio Nusa: servono 40 milioni di euro. Soldi che il Napoli e il Liverpool possono sborsare ma le trattative sono ancora in alto mare.