Scambio Juventus-Roma, lo ha chiesto Gasperini: voli prenotati

La Juventus sta provando a chiudere nuovi colpi nelle prossime ore e in questo momento è viva una trattativa con lo scambio con la Roma.

I bianconeri hanno dato il via a un nuovo progetto con Igor Tudor e ora sono pronti a fare passi da gigante per fare in modo che la squadra possa tornare in cima sia alla Serie A e che in Europa e possa tornare in grande stile a vincere i trofei che mancano da molti anni ormai. Il futuro della Juve sta cambiando proprio in queste settimane e ora si può chiudere un altro affare molto importante in Serie A.

Igor Tudor e Gian Piero Gasperini potrebbero scambiarsi due pedine attualmente molto importanti nei rispettivi scacchieri tattici: ci sono grosse novità in arrivo.

Calciomercato Juventus: scambio con la Roma? Le ultime

Il futuro della Roma e della Juventus è intrecciato e fortemente legato al calciomercato. La situazione delle due squadre è da monitorare quotidianamente perché presto possono esserci delle grandi rivoluzioni in atto.

I due club sono alla ricerca di continui miglioramenti e molto presto si incontreranno per discutere di un possibile doppio cambio nelle rose attuali.

Secondo le ultime notizie di mercato, Juventus e Roma stanno ragionando su uno scambio tra centrocampisti: si può chiudere a giorni.

La Roma vuole McKennie: è una richiesta di Gasperini

La Roma ha messo nel mirino Weston McKennie della Juventus. Il centrocampista americano è fuori dal progetto della società ma non da quello di Tudor che vorrebbe continuare a puntare fortemente su di lui. Non ha ancora rinnovato il contratto con i bianconeri e quindi alle giuste offerte verrà ceduto.

Secondo quanto riferisce Leggo, la Roma avrebbe avanzato una proposta alla Juventus per prendere subito McKennie. Gasperini lo ritiene un nome importante per la sua squadra, visto che è molto duttile e può fare bene in diversi ruoli.

Il nome proposto dalla Roma al posto di McKennie è quello di Lorenzo Pellegrini, da mesi in fase di rottura con la società e ora anche il calciatore sta iniziando a ragionare sull’addio definitivo per vivere una nuova esperienza.

McKennie-Pellegrini: no della Juve ma si può fare

La Juventus ha detto allo scambio tra McKennie e Pellegrini ma per i giallorossi ora il calciatore americano è un obiettivo concreto per Gasperini che vuole provare a portarlo nella capitale.

La Juventus ha aperto le porte alla cessione di McKennie ma chiede almeno 20 milioni di euro per cederlo a titolo definitivo. Potrebbe essere un colpo di fine mercato per i giallorossi.