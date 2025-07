Juventus, scambio lampo a centrocampo: arriva dalla Roma

Svolta di calciomercato con la Juventus che può diventare la nuova protagonista della sessione estiva di trasferimenti, è vicino un altro colpo a centrocampo dalla Roma.

Ci sono delle novità di mercato che riguardano le mosse della Juventus, con il club bianconero che è pronto a chiudere dei nuovi affari. Perché c’è la concreta possibilità che proprio nelle prossime ore arrivi un nuovo accordo tra le parti con la Roma per provare a chiudere un accordo lampo.

Sono diversi i giocatori della Roma che ancora non hanno un futuro assicurato nel nuovo progetto di Gasperini, per questo motivo che la Juventus per andare a migliorare la zona di centrocampo pensa proprio ad uno di loro.

Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo

Secondo le ultime notizie di mercato sembra esserci una buona probabilità di andare a chiudere per la Juventus un acquisto a centrocampo dalla Roma.

In questo momento la Juventus sa che dovrà investire nel reparto di centrocampo perché è stato direttamente l’allenatore Igor Tudor a chiedere due rinforzi e occhio ora a chi potrebbe arrivare. Ci sono delle novità importanti visto che Douglas Luiz sarà uno dei due centrocampisti tagliati fuori dal progetto, l’altro pare essere McKennie.

L’americano tuttofare è in scadenza di contratto nel 2026 e pare abbia già deciso che il prossimo anno andrà via, perché non ci sono i margini al momento per un rinnovo con McKennie e la Juventus vuole tutelarsi prendendo già il sostituto in vista del futuro.

Infatti, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, in questo momento la Juve sta trattando l’acquisto di altri centrocampisti. Una delle prime scelte del club bianconero porta a Hjulmand, ma l’ex Lecce che si trova in Portogallo con lo Sporting Lisbona arriverà soltanto con la cessione di Douglas Luiz.

Diverso il discorso per un secondo centrocampista, perché la Juve sta sondando il terreno e ora sembra sempre più vicino a un nuovo innesto, con Cristante della Roma in pole.

Con McKennie che andrà via a zero nel 2026 la Juve vuole anticiparsi e prendere Cristante già ora in queste ultime settimane di mercato. Il club bianconero ha voglia di provare a fare un colpo importante subito il centrocampista americano sarà scambiato e rimpiazzato poi in vista della nuova annata proprio con il centrocampista della Roma se l’affare si concluderà. Cristante è in scadenza 2027 e non sembra rientrare nei piani di Gasperini.