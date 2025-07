“Qui non gioco più”, rottura totale: vince sempre Max Allegri

Il calciomercato del Milan continua a regalare sorprese importanti: ora c’è una trattativa che si può sbloccare.

Massimiliano Allegri ha scelto di tornare al Milan per rifare grande il club con cui anche lui è diventato un grande allenatore tanti anni fa. Il tecnico toscano ha vissuto annate complicate negli ultimi periodi ma ora vuole fare in modo che il suo calcio e le sue idee siano le più forti di tutto il campionato, con l’obiettivo Champions League che è tornato quello primario ma senza mettere da parte il grande sogno Scudetto che potrebbe essere alla portata.

Il futuro del Milan passa anche dalle scelte del calciomercato che si faranno entro questo mese di mercato: ora si chiude un altro colpo importantissimo.

Calciomercato Milan: vince ancora Allegri, le ultime

Il Milan sta rifacendo da capo la rosa e ora vuole tornare in cima alla Serie A e far sognare in grande i tifosi dopo qualche anno di difficoltà estrema. Il futuro del club rossonero è tutto ancora da scrivere e ora ci sono novità importanti che possono cambiare totalmente il modo di far calcio dei rossoneri.

Allegri ha chiesto dei calciatori precisi a Igli Tare che sta facendo di tutto per accontentare il suo nuovo allenatore e ora il braccio di ferro può finalmente risolversi per il meglio.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan è pronto a chiudere subito un altro colpo di mercato: alla fine vince ancora Massimiliano Allegri.

Milan, Jashari rompe con il Club Brugge: le parole

Il Milan sta puntando forte su Ardon Jashari del Club Brugge. Il centrocampista svizzero è il primo nome per la mediana e completerebbe totalmente il centrocampo rossonero dopo l’acquisto di Modric.

Secondo quanto riferisce Nieuwsblad, Ardon Jashari ha deciso di chiudere definitivamente i rapporti con il Club Brugge. Si legge che lo svizzero abbia chiarito in maniera netta le sue intenzioni per il futuro alla società nerazzurra.

“Io qui non gioco più“, avrebbe counicato Jashari al Club Brugge, annunciando la volontà di trasferirsi subito al Milan e in Serie A. Ora sembra anche pronto a non allenarsi più con il gruppo, in modo da forzare definitivamente la mano e portare il club a decidere per l’addio.

Jashari al Milan: le cifre dell’affatre

Il Milan vuole chiudere subito per Jashari e presto la trattativa potrebbe finalmente arrivare all’atto conclusivo e alle tanto attese firme.

Il Milan si è spinto fino a 35 milioni di euro per lo svizzero e non intende andare oltre. L’accordo con il calciatore è stato già raggiunto settimane fa e ora è solo tempo di finalizzare e firmare.