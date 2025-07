Milan, l’attaccante sta firmando: affare da 30MLN

L’attesa ne è valsa la pena, anche perché l’allenatore potrà presto avere a disposizione il rinforzo che tanto aveva bramato.

Stando alle ultime notizie, infatti, nelle prossime ore ci potrebbe essere la stretta finale per l’attaccante, che nel corso di questa trattativa ha comunque svolto un ruolo fondamentale spingendo in prima persona affinché venisse esaudita la sua volontà, ovvero quella di intraprendere una nuova avventura in carriera.

Nonostante filtri ottimismo è sempre meglio andarci cauti in casi come questi prima di parlare di affare fatto, ma la sensazione è che nell’arco di qualche giorno si possa anche andare una volta e per tutte a dama.

L’attaccante sta firmando: il Milan resta a mani vuote

Il nome dell’attaccante è stato accostato con insistenza al Milan nel corso di questo calciomercato, ma alla fine il club rossonero non si è mai convinto al punto di affondare il colpo decisivo sul giocatore. Ovviamente questo ha favorito la concorrenza, che non se l’è fatto ripetere più di una volta.

Nell’arco di qualche settimana il Milan è passato dall’essere la prima pretendente al bomber all’ultima, anche perché oggi le probabilità di vedere il calciatore in rossonero sono calate drasticamente. Di partecipare ad aste il club meneghino non ne avrebbe alcuna intenzione, motivo per il quale si sarebbe defilato una volta e per tutte nella corsa al giocatore, lasciandolo così in pasto ad una delle tante concorrenti che potrebbe anche pensare di chiudere la trattativa a stretto giro.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di CaughtOffSide, il Tottenham avrebbe bruciato il Milan nella corsa ad Aleksandar Mitrovic, che a questo punto è più vicino al ritorno in Premier League piuttosto che a una nuova esperienza in carriera in Serie A.

Affare fatto: l’attaccante arriva per 30MLN

Sfuma la pista Aleksandar Mitrovic per il Milan, anche perché l’attaccante serbo è vicino al ritorno in Premier League per circa 30 milioni di euro. I colleghi di CaughtOffSide parlato di Tottenham in pole position per l’ingaggio dell’ex Fulham, ma la realtà dei fatti è un’altra, anche perché gli Spurs non sarebbero l’unico club in corsa per il bomber dell’Al-Hilal.

Oltre alla formazione di Thomas Frank, infatti, anche Manchester United e Newcastle avrebbero messo gli occhi su Mitrovic, che fra tutte le destinazione potrebbe preferire proprio l’ultima, visto che in carriera ha già indossato la maglia dei Magpies, club con il quale ha collezionato 72 presenze, 17 gol e 10 assist tra Premier League e Championship.