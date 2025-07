Svolta Milan: scelto il nuovo attaccante, non è Vlahovic

Chi sarà il prossimo attaccante del Milan? Emergono dei nuovi retroscena relativi al possibile nuovo colpo dei rossoneri che stanno pensando di investire appena 35 milioni di euro.

Prosegue la caccia del Milan al prossimo numero 9 che dovrà fare reparto insieme a Santi Gimenez, arrivato lo scorso gennaio e da rivitalizzare soprattutto dopo la grande spesa fatta dalla società che ha capitalizzato davvero tanto mettendo tanti soldi sul tavolo per portarlo in Italia.

Nonostante la fiducia non sia altissima da parte di Allegri, il messicano proseguirà la sua avventura in rossonero e dovrà essere bravo a superare l’eventuale concorrenza del nuovo attaccante, che sta per arrivare.

Nelle ultime ore, infatti, è emersa un’altra pista per l’attacco del Milan. Non si tratta di Dusan Vlahovic che è ancora bloccato a Torino, fronte Juventus. Tare ha individuato un altro profilo: ecco quale.

Le caratteristiche sono quelle preferite da Allegri ed è per questo motivo che, a fari spenti, Tare lavora per piazzare il colpo. Saranno settimane importante per il club che si sta concentrando anche sul centrocampista da prendere.

C’è una rosa da completare in alcuni reparti chiave con Max che attende, con fiducia, le prossime notizie che riguardano i nuovi acquisti.

Calciomercato Milan: novità in attacco

Occasione di mercato che riguarda proprio il Milan, che può dare una svolta al proprio reparto offensivo prendendo il calciatore che è stato messo in uscita dal suo attuale club.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il centravanti non è più incedibile visto che non è stato promosso dal nuovo allenatore.

Per 35 milioni di euro può già fare le valigie e salutare la società che ha aperto all’ipotesi dell’addio che potrà materializzarsi in questa sessione di calciomercato.

Infatti, per Dovbyk l’avventura a Roma è agli sgoccioli con l’opzione Milan che resta concreta.

Perché Dovbyk può essere l’attaccante giusto per il Milan

Le cifre in ballo non sono altissime ed inoltre resta sempre viva l’opzione del prestito con diritto di riscatto, come successo con Abraham lo scorso anno.

Ecco perché la pista che può portare al Milan Dovbyk resta aperta e sul tavolo della società che nel frattempo è concentrata anche per il centrocampista da prendere, con Jashari e Javi Guerra che sono attualmente gli unici in contatto con i rossoneri che hanno ancora tanto da fare per arrivare pronti all’inizio del prossimo campionato.