Quarto rinforzo per Chivu: lo comprano dalla Serie A

L’Inter dovrebbe presto mettere a disposizione di Christian Chivu il quarto rinforzo di questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe proprio nelle scorse ore avviato i discorsi con la società di Serie A per il calciatore, indicato essere dalle parti di viale Liberazione come il profilo ideale sul quale andare a puntare in rapporto qualità-prezzo. Ovviamente l’Inter non sarebbe l’unica squadra sulle sue tracce, ma la sensazione è che fra tutte quelle interessate la nerazzurra è sicuramente la più affascinante, sotto ogni punto di vista.

Quarto rinforzo per Chivu: arriva dalla Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata dell’Inter, che a quanto pare non si fermerà al triumvirato Sucic-Luis Henrique-Bonny. L’idea è quella di mettere a disposizione di Christian Chivu una squadra giovane e competitiva, connubio che spesso non va d’accordo a patto che non si trovano i giusti compromessi, quelli sui quali la dirigenza nerazzurra starebbe egregiamente lavorando.

Ovviamente guai ad aspettarsi tutto e subito, anche perché è appena finito un ciclo e per ripartire c’è sempre bisogno di un po’ di tempo, ma in effetti la squadra che starebbe allestendo l’Inter potrebbe mettere Chivu nelle condizioni di lottare per lo scudetto già a partire da quest’anno. Mancano ancora diversi tasselli per completare la rosa, ma presto tutto sarà in ordine, anche perché questa che è appena cominciata potrebbe essere la settimana del quarto rinforzo dell’Inter.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, alla ricerca di un giocatore dinamico per la mediana, la società nerazzurra potrebbe fare all-in su Morten Frendrup, classe 2000 del Genoa il cui nome già nel corso degli scorsi mesi è stato accostato a diverse grandi squadre di Serie A e non solo. L’Inter sembrerebbe quella pronta a compiere il passo decisivo, e chissà che questa cosa non possa accadere anche a stretto giro.

Operazione da 20MLN

Il fatto che Calhanoglu resti non impedisce all’Inter di fare un centrocampista in questo calciomercato, anche perché il turco sì, resterà, ma ci sarà da sostituire Asllani che è stato pubblicamente scaricato dal direttore sportivo Ausilio qualche settimana fa.

E fra tutti i profili sondati quello di Morten Frendrup sembrerebbe quello che più mette d’accordo tutti dalle parti di viale Liberazione, anche perché stiamo parlando di un ragazzo ancora piuttosto giovane (24 anni), con margini di miglioramento, ma che in questi anni di Serie A ha dimostrato di meritare palcoscenici importanti. E chissà che quello di San Siro non possa fare al caso suo, ma occhio alle richieste del Genoa, che valuta il cartellino di Frendrup almeno 20 milioni di euro stando a dati Transfermarkt. Staremo a vedere.