Saltato Mosquera, l’Inter prende un difensore dalla Premier: 45MLN

L’Inter è alla ricerca di un nome nuovo per la difesa e nelle ultime ore ha perso l’affare Mosquera, passato all’Arsenal.

I nerazzurri intendono migliorare il reparto arretrato e sono pronti a investire cifre importanti per regalare a Chivu un nuovo centrale che possa prendersi anche il posto da titolare durante la stagione. Nelle ultime settimane è andato in hype il nome di Giovanni Leoni ma sta diventando sempre più complicato.

La rosa dell’Inter può cambiare di molto nelle prossime settimane e ora spunta un nome nuovo che può essere il prossimo vero colpo della società per completare la difesa.

Calciomercato Inter, colpo in difesa: arriva un centrale

L’Inter è alle prese con il calciomercato e con la volontà di prendere nuovi calciatori in tutti i reparti per dare a Chivu una rosa adatta alle qualità e alle caratteristiche che chiede l’allenatore rimeno che vuole un certo tipo di calciatori per poter far tornare la squadra alla vittoria.

La situazione in casa nerazzurra è da valutare e da tenere sotto controllo. Chivu vuole un nuovo difensore centrale, intende aumentare il valore della difesa e anche ringiovanire il reparto ma al momento c’è una fase di studio totale.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter può prendere un nuovo difensore centrale nelle prossime ore: ora l’obiettivo è in Premier League.

Inter, il nome nuovo è quello di Guehi

L’Inter ha perso l’obiettivo Mosquera, che dal Valencia è passato all’Arsenal, e anche il nome di Giovanni Leoni continua a essere centrale nelle idee del club ma non è ancora stata approfondita realmente la trattativa.

Secondo quanto riferisce The Athletic, l’Inter ha messo gli occhi su Marc Guehi del Crystal Palace. Il difensore inglese è uno dei profili più interessanti del panorama inglese ed è nel giro della nazionale. Essendo un classe 2000 è un colpo che per i nerazzurri sarebbe perfetto anche per età.

Guehi all’Inter sarebbe un nome davvero importante da andare ad acquistare per la prossima stagione perché ha anche grande esperienza accumulata negli ultimi anni in Champions League.

Guehi all’Inter: servono 45 milioni subito

L’Inter ha messo nel mirino Marc Guehi del Crystal Palace. Il calciatore inglese ha già dato la sua massima disponibilità al trasferimento in nerazzurro e sarebbe pronto anche a spingere con il club per trasferirsi.

Il Crystal Palace chiede 45 milioni di euro per cedere Guehi che, però, ha il contratto in scadenza nel 2026. L’Inter intende spingere proprio su questo aspetto per provare a non andare oltre i 30 milioni più bonus per il difensore inglese.