Inter o Milan? Xhaka ha deciso: svelato dove giocherà

Per bloccare l’ondata di notizie arrivate sul suo futuro, Granit Xhaka è uscito allo scoperto comunicando le sue intenzioni.

Il Bayer Leverkusen ha preso atto della volontà del suo calciatore, ma ovviamente la esaudirà solo nel momento in cui dovessero essere accontentate le sue richieste economiche. Fino ad adesso né Inter né Milan sono riusciti in questo arduo compito, ma la sensazione è che per come le cose si sono evolute nelle prossime ore, prima di quanto si possa immaginare il futuro di un campione come Grandi Xhaka verrà definito una volta e per tutte.

Xhaka ha deciso: Inter o Milan?

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Grandi Xhaka, sempre più convinto e deciso di lasciare il Bayer Leverkusen in questo calciomercato. Per quanto sia stato possibile il club tedesco ha fatto resistenza a questa possibilità, ma alla fine il calciatore svizzero ha comunicato direttamente alla dirigenza la sua volontà, che non può non essere esaudita a questo punto.

Nel corso di questo primo mese di calciomercato il nome di Grandi Xhaka è stato accostato con insistenza alle mediane di Milan e Inter, ma a quanto pare il futuro dello svizzero non sarà né sull’una né tanto meno sull’altra sponda del Naviglio. Si è parlato anche di Juventus per un momento, ma l’ex Arsenal lascerà il Bayer Leverkusen per tornare a giocare in Premier League.

Stando a quanto riportato dal collega David Ornstein sui propri profili social, infatti, Xhaka avrebbe comunicato il suo desiderio di tornare in Inghilterra e di firmare per il Sunderland, club tornato quest’anno nella massima serie britannica e che starebbe allestendo una squadra completa e competitiva non solo per mantenere la categoria, ma anche per puntare a qualcosa di più. Ed è forse questo quello che avrebbe convinto lo svizzero.

Xhaka ha comunicato la sua volontà: il Bayer incassa il colpo

Oramai non c’è più nulla da fare, Granit Xhaka lascerà il Bayer Leverkusen in questo calciomercato. Il club tedesco ha provato fino all’ultimo a far cambiare idea allo svizzero, negandogli addirittura la possibilità di trasferirsi in Serie A, ma il richiamo della Premier League è stato troppo forte, sia per il giocatore che per le casse delle Aspirine.

Di questo passo la fumata bianca è attesa nelle prossime ore, anche perché il Bayer Leverkusen avrebbe chiesto a Xhaka di stringere i tempi. L’accordo tra il calciatore ed il Sunderland è già bello che consolidato, manca solo quello fra i due club, ma la sensazione è che i Black Cats non avranno difficoltà nell’accontentare la richiesta dei tedeschi, che dovrebbe ancora aggirarsi sui 18 milioni di euro circa.