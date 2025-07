Niente Xhaka, un altro mediano alla Juventus: strappo a De Zerbi

La Juventus è alla ricerca di un nuovo mediano: ora spuntano contatti fitti con un profilo da dover strappare a Roberto De Zerbi.

I bianconeri intendono costruire una rosa più forte e completa di quella che ha concluso la stagione con il Mondiale per Club e per questo ha messo radici in giro per l’Europa per trovare i migliori calciatori che possono fare al caso di Igor Tudor. Ci sono alcuni profili che interessano molto al tecnico croato, che ha studiato da vicino e che conosce anche per averli allenati che possono fare al caso del tipo di gioco che vuole sviluppare.

Il mercato apre tantissime strade e opportunità e per questo motivo ora il lavoro della dirigenza bianconera si farà più fitto e intenso: spunta un nome nuovo di esperienza.

Calciomercato Juventus: nome nuovo per la mediana

La Juventus sta ragionando su tanti nomi nuovi che possono fare al caso della squadra di Igor Tudor. Andranno messi a segno tanti colpi e anche velocemente perché il tecnico ha bisogno di certezze per iniziare la nuova stagione e preparare la squadra alle tante fatiche che ci saranno con la Champions League e la Serie A, avendo finito solo pochi giorni fa la stagione.

Tudor e Comolli sono in piena singeria anche nei pensieri di mercato e possono provare a chiudere colpi davvero importanti per la rosa bianconera.

Secondo le ultime notizie di mercato, per la Juventus è spuntato un nome nuovo per la mediana: è stato proposto dal Marsiglia.

Juventus, proposto Valentin Rongier del Marsiglia: le ultime

La Juventus è alla ricerca di un nuovo mediano di corsa e intensità, caratteristiche che mancano al centrocampo bianconero e che sono fondamentali nell’ottica del calcio che intende sviluppare Tudor.

Secondo quanto riferisce Matteo Moretto, alla Juventus è stato proposto il nome di Valentin Rongier del Marsiglia. I due club sono in contatto da giorni per la trattativa che dovrebbe portare Timothy Weah in Francia e nei vari discorsi che si sono fatti è spuntato anche il nome del centrocampista francese.

Igor Tudor conosce bene Rongier, avendolo allenato proprio al Marsiglia nella sua parentesi francese e ha chiesto alla società di tenerlo in considerazione ma di non considerarlo come prima scelta assoluta per la mediana.

Juventus-Rongier: le cifre della possibile operazione

Il primo nome per la mediana della Juventus resta Granit Xhaka ma c’è tanta concorrenza e il colpo non è facile da chiudere. I bianconeri, quindi, si guardano intorno e valutano le alternative e ora spunta anche Rongier.

Il Marsiglia lo cederebbe per 12-15 milioni di euro e il suo profilo potrebbe salire nelle quotazioni per i bianconeri qualora si dovesse complicare la pista Xhaka.