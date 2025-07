Juventus, 7 acquisi già decisi: pronti 180MLN

La Juventus si sta preparando alla nuova stagione: sono pronti ben sette acquisti per la nuova rosa di Igor Tudor.

I bianconeri devono rinforzare la rosa in tutti i reparti e l’obiettivo è quello di farlo nel minor tempo possibile, così da permettere a Igor Tudor di lavorare con una squadra completa sin dall’inizio della stagione. Ci sono tanti tasselli da occupare, senza mai dimenticare le cessioni dei calciatori più remunerativi, e poi si potrà procedere a parlare di obiettivi stagionali più o meno importanti per tutte le competizioni.

Tudor e Comolli hanno lavorato fianco a fianco stilando la lista dei colpi da dover mettere a segno nel giro di qualche settimana: ci sono ben sette acquisti da completare.

Juventus, tre acquisti per la difesa

La Juventus si sta preparando alla prossima stagione e dopo il Mondiale per Club ha ben chiari i punti di forza e i punti deboli, che quindi andranno migliorati immediatamente. A partire dal reparto difensivo, spesso falcidiato da infortuni lo scorso anno. Ci sono tre nomi che piacciono alla dirigenza e che sono ora in pole position.

Elia Caprile – Il portiere del Cagliari è stato appena riscattato dal Napoli per 8 milioni e i sardi possono ora cederlo per 15 milioni e solo a titolo definitivo. Alla Juve prenderebbe il posto di Perin come secondo portiere.

– Il portiere del Cagliari è stato appena riscattato dal Napoli per 8 milioni e i sardi possono ora cederlo per 15 milioni e solo a titolo definitivo. Alla Juve prenderebbe il posto di Perin come secondo portiere. David Hancko – Il difensore del Feyenoord è il pallino di Igor Tudor per la difesa: il club olandese chiede 30 milioni per cedere il suo capitano e uomo simbolo. Con Bremer formerebbe una coppia centrale di livello assoluto.

– Il difensore del Feyenoord è il pallino di Igor Tudor per la difesa: il club olandese chiede 30 milioni per cedere il suo capitano e uomo simbolo. Con Bremer formerebbe una coppia centrale di livello assoluto. Joaquin Piquerez – L’esterno mancino del Palmeiras ha convinto i bianconeri anche al Mondiale per Club e potrebbe essere acquistato per 15 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: per il centrocampo c’è Xhaka

Il centrocampo è il reparto messo meglio per la Juventus. I bianconeri dovranno certamente portare qualche pedina in più per completarlo ma poi se non ci saranno cessioni non si andrà a ingolfare una zona nevralgica e molto delicata.

Il nome principale per la mediana è quello di Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero è in uscita dal Bayer Leverkusen e ha già dato il suo ok al trasferimento in bianconero. Vuole provare una nuova avventura ed è pronto a trasferirsi in Serie A ma i due club devono trovare l’accordo.

Il Bayer Leverkusen non intende liberarsi facilmente di uno dei suoi pezzi pregiati e chiede non meno di 15 milioni per cedere lo svizzero. A 33 anni porterebb tanta esperienza e leadership nello spogliatoio della Juventus.

Tre attaccanti per la Juventus: i nomi

In attacco, invece, la situazione è più delicata e ancora fortemente in bilico. È arrivato Jonathan David ma Vlahovic dovrà essere ceduto e bisogna capire quale sarà il futuro di Kolo Muani.