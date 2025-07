Weah al Marsiglia, si chiude: la Juventus ha già in mano il sostituto

Entra nel vivo l’affare di mercato che porterà al Marsiglia Weah. Il calciatore statunitense si appresta a vivere una nuova esperienza in Francia, alla corte di Roberto De Zerbi. La Juve è pronta a dare il via libera all’operazione, ecco chi prenderà al suo posto.

Arrivano importanti novità di mercato riguardo il futuro di Timo Weah che è pronto a salutare la Serie A. Il calciatore, fuori dai piani della Vecchia Signora, ha trovato nel Marsiglia la sua prossima destinazione.

Infatti, dopo aver rifiutato la proposta del Nottingham Forrest, l’entourage del giocatore s’è messo a lavoro per trovare una nuova squadra al calciatore che non si aspettava di finire ai margini del progetto Juventus.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, in queste ore ci sono stati dei nuovi contatti fra le parti con Weah che si è avvicinato notevolmente al Marsiglia. La Juve, intanto, ha già bloccato il sostituto.

L’Olympique Marsiglia vuole definire al più presto l’arrivo di Timothy Weah, entrato nella lista della spesa del club francese per la prossima stagione.

Il giocatore della Juventus è pronto ad accettare la proposta con i bianconeri che hanno già fatto sapere di voler incassare almeno 15 milioni di euro dal suo addio.

Calciomercato Juventus: stanno prendedno Weah

Weah si appresta a salutare la Serie A per tornare in Francia. Dopo l’esperienza al Psg e al Lille, il calciatore è a lavoro per trovare un’intesa con il Marsiglia.

Roberto De Zerbi, tecnico dei francesi, è pronto ad accogliere in squadra il calciatore, che può essere un valore aggiunto per l’OM che è intenzionato ad accontentare le richieste economiche della Vecchia Signora.

Con i soldi che arriveranno dalla cessione di Weah, la società chiuderà l’operazione Sancho con il Manchester United.

Sancho al posto di Weah: ecco le ultime sul mercato della Juventus

La trattativa fra Juventus e Marsiglia per Weah sta andando avanti, con le parti pronte a trovare un’intesa per il giocatore che è fuori dai piani della Vecchia Signora.

Se l’affare andrà a buon fine i bianconeri chiuderanno anche per Sancho, che può essere il prossimo rinforzo per l’attacco della Juve. Il calciatore inglese, infatti, è al primo posto nella lista della spesa di Comolli che, parallelamente, lavora anche per riscattare dal Porto Francisco Conceição.