Darwin Nunez in Serie A: arriva con una formula “particolare”

Escluso dall’ultima amichevole della tournée, Darwin Nunez è stato ufficialmente messo sul mercato dal Liverpool.

L’uruguaiano non rientra più nei piani di Arne Slot, che ha deciso di preferirgli non solo Hugo Ekitike, ma con ogni probabilità anche Aleksander Isak. Con questi due attaccanti di spazio per l’ex Benfica non ce ne sarebbe, motivo per il quale lo stesso Nunez si sarebbe messo alla ricerca di una nuova sistemazione in carriera.

Per lui nel corso di queste settimane si è tanto parlato di Napoli, soluzione più che gradita, ma a quanto pare il futuro del bomber uruguaiano sarà sì in Italia, ma non ai campioni d’Italia.

Darwin Nunez in Serie A, ma non al Napoli

Scaricato dal Liverpool, Darwin Nunez nella prossima stagione potrebbe fare la differenza in Serie A. Tante squadre si sarebbero mosse per lui nel corso di queste settimane, ma nessuna è riuscita a compiere passi in avanti come le italiane, su tutte il Napoli.

Per un momento si è anche pensato che l’uruguaiano potesse diventare l’erede in azzurro di Edinson Cavani, ma la distanza importante tra i due club ha portato alla fine i campioni d’Italia a virare su Lorenzo Lucca, arrivato dall’Udinese per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. La pista Serie A resta comunque calda per Darwin Nunez, visto che il suo nome stuzzicherebbe la dirigenza di un’altra grande del campionato italiano, pronta a sfruttare questa rottura con il Liverpool per portare in Italia l’attaccante a prezzo praticamente di saldo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, alla ricerca di un rinforzo di qualità per l’attacco, il Milan potrebbe seriamente cominciare a valutare la candidatura di Darwin Nunez, che negli ultimi giorni di calciomercato potrebbe diventare una vera e propria opportunità complice la necessità dei Reds di liberarsene per via degli arrivi di Hugo Ekitike ed Aleksander Isak, oramai prossimo.

Nunez arriva con una formula “particolare”

L’attaccante al momento non è un priorità, ma è normale che se si dovesse presentare un’opportunità, il Milan è pronto a coglierla. E considerando il valore del giocatore, Darwin Nunez lo è sicuramente, motivo per il quale la dirigenza rossonera starebbe lavorando a fari spenti su questa soluzione.

Il preferito resta ovviamente Dusan Vlahovic, ma dalle parti di via Aldo Rossi sono sicuri che col passare delle settimane il Liverpool potrebbe trovarsi spalle al muro ed aprire anche a formule “particolari” pur di vendere Darwin Nunez, ed è lì che il Milan si inserirebbe con prepotenza nella corsa all’uruguaiano, che quasi sicuramente lascerà l’Inghilterra per molto meno di 40-50 milioni di euro.