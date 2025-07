Serie A, si è sbloccato Nunez: niente Napoli, indizio dall’Inghilterra

L’affare Darwin Nunez si sblocca con l’annuncio che arriva direttamente dall’Inghilterra in merito al nuovo centravanti.

Non per giocare al Napoli, com’era prevedibile prima dell’arrivo di Lorenzo Lucca, ma per essere titolare e al centro dell’attacco di un altro top club d’Italia che si candida tra le principali squadre per lo Scudetto del 2025/2026.

Per Darwin Nunez non c’è più spazio a Liverpool, col club dei Reds che ha scelto che strada tracciare per il suo domani. Dopo aver scelto di prendere Florian Wirtz e Hugo Ekitikè, un altro attaccante sta “scalciando” via l’uruguaiano. E mandato via da Liverpool, il suo futuro pare poter essere in Italia.

Calciomercato Serie A: Nunez spedito in Serie A, l’indizio dall’Inghilterra

Dall’Inghilterra arriva un annuncio in merito al nuovo attaccante del Liverpool e che spinge Darwin Nunez sempre di più in Serie A.

A prendere voce è infatti l’agente del possibile nuovo centravanti del Liverpool che, attraverso le sue parole, pare aver praticamente spiegato che si è agli sgoccioli di questa nuova esperienza per il suo assistito. Si tratta oltretutto di un vecchio obiettivo di calciomercato in Serie A considerando che, prima di vedere il suo exploit da centravanti al Newcastle, risultava essere il primo nome per l’attacco della Juventus.

Alla fine, Alexander Isak pare essere pronto a diventare il nuovo centravanti del Liverpool. Questo, stando alle parole del suo agente Gonzalo Gaitan che ha parlato ai microfoni di Arriyadah, direttamente dall’Arabia Saudita: “Stiamo studiando ogni tipo di opzione, siamo vicini alla finalizzazione di un prossimo passo importante per il giocatore”. Molto presto, quindi, si saprà tutto sull’attaccante svedese, che potrebbe clamorosamente rappresentare il tris calato da parte del Liverpool su un altro colpo importante nell’attacco di Slot. Un tris che porta all’addio già annunciato di Chiesa, ma anche di Nunez, con destinazione in Serie A.

Niente Napoli: dove giocherà Nunez in Italia

Il Napoli ha già scelto di affidare il proprio attacco a Lukaku e Lucca, con Raspadori come soluzione di tattica alternativa. Ma l’interesse su Nunez, appunto, pare non riguardare solo il Napoli in Serie A.

Sulle tracce di Darwin Nunez resta vivo l’interesse del Milan, con la Juventus anche sullo sfondo. Giocando per la formazione di Allegri, Nunez finirebbe in rossonero come nuovo numero nove titolare e con il Bebote Gimenez come centravanti di riserva. Mentre per la Juventus, arriverebbe al posto del partente Vlahovic. In ogni caso, ad oggi, il Napoli sembra più che defilato. Il reparto offensivo degli azzurri, ad eccezione di un esterno ancora da prendere, sarebbe già completo.