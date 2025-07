McKennie rompe con la Juve: firma in Serie A, scelto il sostituto

Weston McKennie entrerà a far parte dei grandi cambiamenti che ci saranno in casa Juventus: è pronto all’addio definitivo ai bianconeri.

La Juventus è in fase di cambiamento totale e ci sono già state importanti novità da segnalare dopo il Mondiale per Club che possono diventare ancora più decisive nel corso delle prossime settimane. La rosa a disposizione di Igor Tudor è certamente molto forte e già competitiva ma ha bisogno di certezze per poter fare in modo che la competitività sia vera e che si possa sognare in grande per l’intera stagione.

Il futuro della Juve passa totalmente dalle mosse di mercato che verranno costruite dalla dirigenza bianconera, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Juventus: McKennie rompe con i bianconeri

La Juventus sta provando a costruire la squadra migliore possibile per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia estremamente difficile e impegnativa con tutte le competizioni da dover gestire e da onorare alla grande fino alla fine.

Ci sono alcune situazioni ancora molto delicate da gestire, difficili da tenere sotto controllo e che possono stravolgere il mondo bianconero: Tudor può perdere Weston McKennie, una delle pedine più importanti dello spogliatoio.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus e Weston McKennie sono in fase di rottura totale: l’americano è pronto all’addio definitivo al club per restare in Serie A.

McKennie-Juventus: subito via senza rinnovo

La Juventus e Weston McKennie possono dirsi subito addio. Il centrocampista americano è stato molto importante per i bianconeri in questi anni, è stato spesso decisivo per la rosa, ha collezionato tanti gol e assist decisivi in tutte le competizioni e la sua duttilità gli ha permesso di essere praticamente sempre in campo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, però, tra la Juventus e McKennie sta finendo male: senza rinnovo di contratto l’americano andrà via già in questa sessione di calciomercato.

Il Napoli e il Milan sono sulle sue tracce, sono interessate al centrocampista americano che, soprattutto con Conte, potrebbe essere decisivo e importante anche nella prossima stagione.

Via McKennie: la Juventus ha individuato il sostituto

La Juventus sta valutando la cessione di McKennie. L’americano vorrebbe restare in Serie A e quindi ha aperto le porte al trasferimento al Napoli o al Milan, poi c’è da capire quale dei due club troverà l’accordo con la Juve e quale progetto lo convincerà maggiormente.

La Juventus al suo posto prenderebbe un centrocampista di esperienza e di quantità: il prescelto era e reta Yves Bissouma del Tottenham che ha già dato l’ok alla Juve per il trasferimento in bianconero.