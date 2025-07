La Juventus ha trovato il nuovo mediano: 31MLN subito

La Juventus è pronta a chiudere un nuovo acquisto in mediana: sfumato Xhaka è pronto un altro colpo importantissimo.

I bianconeri sono alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa fare la differenza nel reparto nevralgico della rosa di Tudor. Dopo il Mondiale per Club si è deciso di cambiare tante cose che non vanno bene nella Juve attuale e ora la ricerca di un nuovo mediano di rottura è diventata fondamentale, visto che nella rosa sono presenti soprattutto centrocampisti di qualità.

Il futuro della Juventus è da tenere sotto controllo e nei prossimi giorni si potranno chiudere altre trattative nel giro di qualche ora: ora è stato individuato il colpo in mediana.

Calciomercato Juventus: colpo in mediana

La Juventus ha diversi obiettivi di mercato da chiudere subito. Ci sono molti nomi sul taccuino di Comolli che sta provando ad accontentare Igor Tudor in tutte le richieste che ha fatto in queste settimane.

Si è deciso di cambiare e migliorare alcuni punti principali per far sì che la rosa possa essere davvero competitiva ad alti livelli sia in Serie A che in Champions League.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è pronta a chiudere un nuovo colpo per il centrocampo: l’affare è già in fase avanzata.

Juventus su Bissouma del Tottenham: si chiude a giorni?

La Juventus segue con interesse Yves Bissouma del Tottenham per il centrocampo. Il mediano ivoriano è diventato uno dei profili maggiormente interessanti per Igor Tudor che vuole subito volti nuovi.

Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus, secondo quanto riferisce Tuttosport, è quello di Yves Bissouma del Tottenham. Il classe ’96 vuole vivere una nuova esperienza e ha aperto all’opzione Juventus, quindi l’affare si può chiudere nel giro di qualche giorno. Ci sono novità quotidiane circa il futuro della Juve e sulle offerte di mercato che possono arrivare anche ai calciatori che attualmente vestono il bianconero ma che non hanno più chance di essere centrali nel progetto.

Bissouma alla Juventus sarebbe un colpo eccezionale per la mediana di Tudor perché aggiungerebbe forza, muscoli e tanta qualità in un centrocampo che necessita di calciatori anche abituati ad altri ritmi.

Bissouma alla Juventus: le possibili cifre

Bissouma alla Juventus è un colpo che si può chiudere nel giro di qualche giorno. L’accordo con il calciatore è praticamente chiuso ma ora si attendono segnali positivi anche dal Tottenham che vuole 40 milioni per cedere l’ivoriano.

La Juventus si fermerà a un’offerta da 25 milioni più bonus, arrivando a un massimo di 31 milioni totali tra parte fissa e bonus. Sono giorni cruciali per il futuro della Juve.