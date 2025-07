Gli agenti beffano la Juventus: Sancho firma con un’altra italiana

Beffa in arrivo per i bianconeri che rischiano di dover rinunciare a Jadon Sancho. Gli ultimi problemi, riscontrati nella trattativa per l’arrivo dell’esterno inglese, hanno convinto gli agenti a proporre il giocatore ad un’altra big del calcio italiano.

Ecco le ultimissime riguardo questo affare, che rischia di saltare a causa delle pretese del Manchester United e dell’offerta della Juventus che ha messo sul piatto meno di quanto chiesto dai Red Devils.

Una situazione difficile e complessa che però può aprire comunque le porte all’arrivo in Serie A di Sancho che, un po’ a sorpresa, è stato proposto ad un altro club italiano: ecco quale.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, il Manchester United per Sancho vuole guadagnare almeno 25 milioni di sterline.

E’ questa, infatti, la richiesta da parte degli inglesi che hanno dato mandato agli agenti del calciatore, di trovare una nuova sistemazione all’inglese che ormai non rientra più nei piani del club.

La Juventus, che fino a poco tempo fa sembrava la favorita numero uno, è ancora in corsa ma dovrà accelerare anche perché improvvisamente un’altra società italiana si è mossa concretamente per prendere Sancho.

Sancho Juventus: si inserisce un altro club, i dettagli

A fare il punto della situazione è la redazione di calciomercato.com, che ha confermato la volontà del Manchester United di cedere l’esterno inglese che può finire nel campionato italiano.

Nelle ultime ore, intanto, gli agenti – stufi dall’atteggiamento remissivo della Juventus – si sono mossi concretamente per portare Sancho in un’altra squadra di Serie A.

Infatti, una volta appresa la notizia dell’interesse per Lookman, l’entourage dell’inglese si è fatto sotto con Marotta proponendo all’Inter l’acquisto dell’ex Borussia e Chelsea.

Ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa che può svilupparsi molto presto.

Sancho Inter: Juventus beffata?

La partita è ancora aperta anche perché i nerazzurri vogliono prendere Lookman, che resta l’obiettivo numero uno del club. In seconda battuta c’è l’opzione Sancho, che è un altro nome che è entrato prepotentemente nella lista mercato dell’Inter.

I tentennamenti da parte della Juventus possono favorire Marotta che sta riflettendo sulla possibilità di portare all’Inter Sancho, valutato 25 milioni. Le prossime ore saranno già decisive, perché i nerazzurri sono in attesa di una risposta dall’Atalanta per Lookman.

In caso di esito negativo non è da escludere che la società possa puntare con forza sull’esterno inglese, che resta in uscita dal Manchester United.