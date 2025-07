Real Madrid, rinforzo a sorpresa dal Milan: l’annuncio

In vista di un futuro ancora più roseo e vincente, il Real Madrid potrebbe mettere a segno un colpo a sorpresa.

Stando alle ultime notizie, infatti, i Blancos avrebbero messo gli occhi su un giovane prospetto del Milan, giocatore che per età e caratteristiche è stato designato come l’erede di uno dei campioni della formazione di Xabi Alonso. Al momento ancora nessuna conferma sarebbe arrivata in merito a questa presunta operazione, ma la sensazione è che le parti stiano lavorando a fari spenti per evitare di attirare l’attenzione soprattutto della concorrenza, anche perché il giocatore non piace solo al Real Madrid.

Il Real si rinforza con un talento del Milan

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Real Madrid, che potrebbe rinforzarsi strappando al Milan uno dei talenti più interessanti del suo settore giovanile. Stiamo parlando di un giocatore che ha già esordito in prima squadra e che nel corso di questa tournée estiva tra Asia e Oceania si starebbe mettendo in mostra con la maglia rossonera.

Dalle parti di via Aldo Rossi credono tanto nel talento del ragazzo, al punto che privarsene non è neanche un’opzione. Quando però alla tua porta bussa un club come quello di Florentino Perez, fare finta di nulla, soprattutto lato calciatore, diventa praticamente impossibile. A fronte di questo nel corso delle prossime settimane potrebbe cominciare a muoversi qualcosina, ma nel frattempo non possiamo ancora parlare di trattative vere e proprie ma di mere indiscrezioni.

Stando dunque a quanto riportato dall’ex giocatore Enzo Gambaro nel corso del suo intervento a Telenovela, il giovane portiere del Milan Enzo Torriano è l’erede designato di Courtois al Real Madrid. E chissà che questo invito non possa essere colto dalle parti del Santiago Bernabeu, dove presto si dovranno mettere alla ricerca di un nuovo portiere titolare.

Firma con il Real Madrid, ma la concorrenza non manca

Lorenzo Torriani potrebbe essere il nome del futuro del Real Madrid. Secondo l’ex calciatore Enzo Gambaro il classe 2005 è infatti l’erede designato di Courtois, anche se per il momento dalle parti del Bernabeu non è ancora arrivata questa considerazione.

A fronte di questo non possiamo parlare di interesse vero e proprio del Real Madrid per Lorenzo Torriani, che comunque qualche spasimante nel corso di questo calciomercato lo avrebbe registrato. Stando alle ultime notizie, infatti, il Lione di Paulo Fonseca vorrebbe il giovane portiere, con il Milan anche disposto a concederglielo ma solo in prestito secco e con la garanzia che il classe 2005 sarà titolare nella prossima stagione. Staremo a vedere.