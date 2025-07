Intreccio tra Milan e Manchester United: chiudono due attaccanti

Il Milan e il Manchester United stanno costruendo un intreccio di mercato davvero particolare che riguarda gli attaccanti.

Per i rossoneri possono esserci grandi movimenti di mercato nelle prossime settimane per regalare ad Allegri una rosa a sua immagine e somiglianza, che rispecchi le caratteristiche che intende trovare per il suo calcio.

La società sta progettando la rivoluzione della nuova rosa che sarà pronta per Allegri il prima possibile. C’è un lavoro ancora molto importante da fare per Igli Tare e ora è entrato nel momento clou e può portare grande entusiasmo nella squadra. Servono grandi colpi per lo spogliatoio che ha già perso profili importanti.

Calciomercato Milan: intreccio con il Manchester United

Il Milan sta provando a migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ma per farlo dovrà portare a disposizione del tecnico livornese dei nomi importanti per poter fare in modo che la rosa sia di altissimo livello e possa colmare il gap con le altre formazioni della Serie A e non solo.

Per Allegri servono ancora dei nomi importanti da cui ripartire e ora l’obiettivo principale è quello di acquistare un nuovo attaccante di alto livello.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra Milan e Manchester United si sta aprendo un intreccio di mercato davvero clamoroso che può coinvolgere due attaccanti.

Milan nei guai: il Manchester United entra in corsa per Vlahovic

Dusan Vlahovic è uno dei nomi che il Milan sta seguendo per l’attacco. Il serbo è in uscita dalla Juventus e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la soluzione definitiva per il trasferimento a titolo definitivo ai rossoneri o in un altro club che soddisfi le richieste della Juve.

Non è da escludere che alla fine ci sarà una rescissione consensuale del contratto tra Vlahovic e la Juventus e poi a quel punto sarà libero di firmare con qualsiasi altro club con cui troverà un accordo.

Secondo quanto riferisce The Sun, però, ora c’è il Manchester Unted sulle tracce di Dusan Vlahovic. Il club inglese è alla ricerca di una nuova punta e sta valutando con estremo interesse anche il profilo dell’attaccante serbo. Il Milan resiste ma lo United ha una disponibilità economica per convincere l’ex Fiorentina ad accettare.

Manchester United su Vlahovic: c’è anche Mateta per il Milan

Il Manchester United punta forte su Vlahovic ma tra le alternative c’è anche Mateta. Sono due nomi che sta seguendo con interesse anche il Milan che ora attenderà le mosse del club inglese per arrivare poi a chiudere l’altro affare.

Vlahovic al Milan è ancora un colpo possibile, su richiesta di Allegri è il primo nome della lista, ma la trattativa resta complicatissima.