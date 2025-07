Juve: svolta a sinistra, Comolli lo prende in Premier

I bianconeri proseguono il casting per il ruolo di vice Cambiaso. Ci potrebbe essere una occasione dall’Inghilterra visto che non rientra nei piani dello United

La Juventus è in ritardo sul calciomercato. Comolli sperava sicuramente di essere più avanti a meno di un mese dall’inizio del campionato. Ma le mancate uscite hanno bloccato la situazione. Il direttore generale spera di poter piazzare il prima possibile nomi come Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez per poi dare una accelerata improvvisa sui rinforzi da dare a Tudor. Sono ancora diverse le pedine da regalare al croato per completare lo scacchiere.

Uno dei rinforzi dovrà arrivare a sinistra. Con Kostic in partenza e Weah ormai fuori dai programmi, Tudor ha bisogno di una alternativa a Cambiaso. La Juventus valuta la possibilità di andare su un profilo giovane e di prospettiva. Ma non è da escludere che Comolli alla fine possa puntare su un giocatore di esperienza. E una opportunità di calciomercato potrebbe arrivare direttamente dalla Premier.

Calciomercato Juventus: lo United lo scarica, occasione per i bianconeri

Al momento la Juventus si sta concentrando su priorità diverse rispetto a quella dell’esterno sinistro. Comolli vuole prima di tutto sbloccare alcune uscite e subito dopo iniziare con attenzione a completare la rosa. Sicuramente i primi colpi saranno un attaccante e almeno un centrocampista e successivamente si ragionerà anche sull’alternativa a Cambiaso. C’è un profilo che potrebbe balzare in pole position per i bianconeri.

Secondo le informazioni del The Sun, Luke Shaw non continuerà con il Manchester United. Il terzino sinistro ha un contratto in scadenza nel 2026 e il rinnovo è praticamente impossibile. L’idea di Amorim è comunque quella di non dare spazio in stagione e quindi l’ipotesi di una partenza in questo calciomercato è da tenere in considerazione. Con la Juventus che potrebbe approfittare di questa occasione.

La valutazione di Shaw, infatti, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una buona opportunità di calciomercato per la Juventus vista la necessità di andare a prendere un calciatore in quel reparto che possa comunque rappresentare una alternativa a Cambiaso. Per il momento si tratta di una possibilità e vedremo cosa succederà.

Mercato Juventus: Shaw una opportunità sulla sinistra

Luke Shaw in questo momento rappresenta una opportunità di calciomercato per la Juventus. Bisognerà capire se i bianconeri andranno con forza sul calciatore oppure opteranno per un profilo magari più giovane.

Da parte del Manchester United la massima apertura al trasferimento di Shaw visto che l’inglese non rientra nei programmi. E vedremo se la Juventus deciderà di approfittare di questa occasione per dare a Tudor un calciatore di esperienza.