Si sblocca l’affare Sesko: lo comprano per 70MLN più bonus

Il gentleman agreement raggiunto con il RedBull Lipsia mette Benjamin Sesko nelle condizioni di andare via in questo calciomercato.

Affinché questa cosa accada lo sloveno deve però presentarsi con un’offerta che convinca i tedeschi a lasciarlo andare, ma la sensazione è che questa presto possa arrivare. È infatti partito un domino di attaccanti che presto potrebbe vedere coinvolto anche lo stesso Sesko, che sentendosi con i suoi agenti avrebbe aperto alla possibilità di andare via soprattutto a fronte dell’interesse che una grande d’Europa avrebbe mostrato nei suoi confronti.

Si sblocca l’affare Sesko

Il futuro di Benjamin Sesko non dovrebbe essere al Lipsia nella prossima stagione. Proprio in queste ore gli agenti del giocatore avrebbero raggiunto un accordo con il club tedesco sulla cifra che le pretendenti dovranno presentare per convincerlo a lasciare partire il centravanti sloveno, che nel frattempo spinge e studia la soluzione migliore per andare via già in questo calciomercato.

Al momento, però, ancora nessuna società si sarebbe fatta concretamente avanti, ma la sensazione è che da qui a qualche giorno la situazione possa sbloccarsi, anche perché il famosissimo domino di attaccanti partito quest’estate potrebbe presto colpire anche il classe 2003. Si dovrebbe infatti liberare il posto al centro dell’attacco di una grande d’Europa, che non avrebbe in mente nessun altro giocatore se non Benjamin Sesko per andare a completare questa delicata ed importante zona di campo.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi del The Athletic, nel momento in cui dovesse concretizzarsi l’uscita di Isak il Newcastle farebbe immediatamente all-in sullo sloveno, sfruttando questo gentleman agreement raggiunto tra gli agenti del ragazzo ed il RedBull Lipsia per velocizzare i tempi ed evitare che qualche altra pretendente possa inserirsi nelle trattative e soffiarglielo.

Comprano Sesko per 70MLN più bonus

Il Newcastle ha messo seriamente gli occhi su Benjamin Sesko, anche perché è difficile anche solo immaginare che nella prossima stagione al centro dell’attacco dei Magpies possa esserci ancora Isak. Lo svedese è l’obiettivo in cima alla lista dei desideri del Liverpool, che mai come quest’anno sta dimostrando che se vuole una cosa se la va a prendere.

Ecco spiegato il perché il Newcastle abbia cominciato seriamente a seguire l’evolversi delle situazioni legate al futuro di Benjamin Sesko, che lascerà la Germania solo per una cifra che si avvicini agli 80 milioni di euro. Più nello specifico, stando al collega Fabrizio Romano, il gentleman agreement prevederebbe che il RedBull Lipsia debba lasciare andare lo sloveno anche nel momento in cui si dovessero presentare con un’offerta da 70 milioni di base fissa più almeno 5 di bonus. Staremo a vedere.