Calciomercato: svolta Sesko, arriva lui in attacco

Benjamin Sesko è uno degli attaccanti più prolifici del panorama europeo. Lo sloveno dovrà prendere la miglior decisione in ottica futura: spunta l’intreccio

Saranno ore decisive in Serie A per conoscere così i nuovi bomber del futuro. Le big italiane sono al lavoro per rinforzare il reparto offensivo con innesti di spessore internazionale: Benjamin Sesko è un profilo davvero interessante, ecco dove giocherà.

L’attaccante del Lipsia, Benjamin Sesko, dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Lo sloveno è stato accostato a numerosi top club europei, ma spunta il nuovo intreccio in Serie A. Una voglia immensa di trovare subito nuovi stimoli in vista della prossima stagione. Anche la Juventus è alla ricerca di un sostituto di Vlahovic all’altezza con l’attaccante serbo che è finito nel mirino del Milan. Max Allegri vorrebbe lavorare nuovamente con il bianconero, ma tutto dipenderà dalle scelte della dirigenza torinese. Conosciamo subito l’intreccio con Sesko: esce fuori tutta la verità per il trasferimento.

Calciomercato, sprint per il nuovo attaccante: l’intreccio con l’Arabia

Tutto può cambiare nei prossimi giorni per rinforzare l’attacco delle big della Serie A. Conosciamo subito i prossimi dettagli per il trasferimento da urlo: ecco dove giocherà in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Gyokeres potrebbe diventare il nuovo attaccante della Juventus. Tutto dipenderà anche dalla scelta di Sesko: l’attaccante sloveno è vicino al trasferimento in Arabia. In questo caso i Gunners potrebbero virare così sull’attaccante svedese dello Sporting. Il presidente del club portoghese ha già avvisato che Gyokeres non partirà per una cifra inferiore ai 70 milioni di euro.

Un nuovo intreccio decisivo per rinforzare il reparto offensivo della Juventus. La dirigenza bianconera ha nel mirino anche l’attaccante svedese, autore di una stagione da urlo con lo Sporting. Tante big d’Europa vorrebbero subito chiudere l’affare, ma ha una valutazione alta. Un intreccio decisivo proprio con l’Arabia: in caso di addio di Sesko, anche l’Arsenal potrebbe sborsare i 70 milioni di euro richiesti dallo Sporting.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per regalare subito un nuovo colpo in attacco. Tutto dipenderà anche dalla cessione di Vlahovic, pronto a fare le valigie in vista della prossima stagione. Ormai ci siamo per i prossimi affare in Serie A: un intreccio decisivo per continuare a sognare in grande per ambire nuovamente allo Scudetto.