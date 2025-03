Milan, accordo col nuovo ds: già deciso il primo acquisto

Alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, il club avrebbe finalmente stretto la presa per il preferito tra tutti i candidati.

Stando alle ultime notizie, infatti, dopo l’okay definitivo della proprietà, i legali delle parti in causa si sarebbero sentiti per definire gli ultimi dettagli del contratto che verrà firmato nei prossimi giorni. C’è voglia ed entusiasmo di cominciare questa nuova collaborazione, con il dirigente che addirittura starebbe già cominciando a studiare e capire come muoversi in vista della prossima estate di calciomercato, la sua prima da nuovo direttore sportivo della squadra.

Ci sarà tanto lavoro da fare e programmare, eppure il primo colpo della gestione che sarà sembrerebbe essere già stato deciso.

Accordo con il nuovo direttore sportivo: firma a breve

Oltre a quello dei giocatori e degli allenatori, anche il mercato dei direttori sportivi sta muovendo pedine importanti in tutti i campionati europei. Sono infatti tanti i dirigenti alla ricerca di una nuova scrivania, lista che potrebbe presto vedersi aggiornata per via dell’accordo imminente tra il club ed uno dei profili più forti in circolazione.

Sulle sue tracce c’è stato per tanto tempo anche il Milan, reo di essere però arrivato in ritardo nelle trattative. Fino a quando non ci saranno le firme sui contratti, comunque, il Diavolo potrà tentare di stravolgere le carte in tavola e convincere il dirigente a firmare con lui, ma l’impressione è che la strada intrapresa non preveda la Milano rossonera come meta finale.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano sui propri canali social, Andrea Berta si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal. Nonostante il forte interesse del Milan, il dirigente italiano, ex Atletico Madrid, ha già da tempo dato la sua parola al club di Londra, che proprio in questi giorni starebbe ratificando il contratto da fargli firmare.

Già deciso il primo colpo del nuovo direttore sportivo

Andrea Berta sarà il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal. Mancano “solo” le firme sui contratti, ma l’ex Atletico Madrid starebbe già lavorando da casa sul progetto dei Gunners prima di entrare effettivamente in carica. A conferma di questo il fatto che l’italiano avrebbe anche già deciso quello che sarà il primo colpo da direttore sportivo del club di Londra.

Nel corso di queste settimane all’Arsenal è stato accostato con insistenza il nome di Dusan Vlahovic, ma l’obiettivo di Andrea Berta dovrebbe essere Benjamin Sesko del RedBull Lipsia, attaccante sloveno classe 2003 da 18 gol stagionali in tutte le competizioni. Costo? Almeno 50 milioni di euro, anche se all’interno del suo contratto ci sarebbe una clausola che potrebbe far lievitare il suo valore fino agli 80. Ma l’italiano è abituato a lavorare con queste cifre, considerati i suoi precedenti all’Atletico Madrid.